Balkondan düşerek öldü sanılıyordu! Korkunç gerçek ortaya çıktı

Edinilen bilgiye göre, 7 Ağustos 2020’de ilçeye bağlı İldem Cumhuriyet Mahallesi Güneşli Sokak üzerinde bulunan bir apartmanda meydana gelen olayda İsmail Y., 3. kattaki evinin balkonundan düştü. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, İsmail Y.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. İsmail Y.'nin cansız bedeni yapılan incelemenin ardından hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri de inceleme başlattı.

KAMERA KAYITLARINDAN ORTAYA ÇIKTI

Olay yerindeki kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, güvenlik kameralarından H.K. ve B.T.'nin olayın ardından binadan çıkarak kaçtığını tespit etti. Soruşturmayı derinleştiren ekipler, İsmail Y.'nin konuştuğu kadın A.Ş. ile B.T.'nin de ilişkisinin olduğunu tespit etti.

BALKONDAN ATTIĞINI İTİRAF ETTİ

Gözaltına alınan B.T., ifadesinde A.Ş. ile gönül ilişkisi olduğunu, olay günü de H.K. ile birlikte A.Ş.'ye bakmak üzere Y.D.'nin şoförlüğünü yaptığı servis ile İsmail Y.'nin evine gittiklerini, burada H.K. ile İsmail Y.'nin tartıştığını, tartışmanın büyümesi üzerine H.K.'nın yaşlı şahsı balkondan iterek ölümüne sebep olduğunu itiraf etti. H.K. ve B.T.H.K., ifadesinde A.Ş.'ye bakmak için eve gittiğini, evde İsmail Y. ile tartıştıktan sonra balkondan attığını itiraf etti.