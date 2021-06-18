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Balkondan düşerek öldü sanılıyordu! Korkunç gerçek ortaya çıktı

18.06.2021 20:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde düşerek öldüğü sanılan İsmail Y.'nin husumetlisi olduğu iddia edilen kişi tarafından balkondan atılarak öldürüldüğü ortaya çıktı.

Balkondan düşerek öldü sanılıyordu! Korkunç gerçek ortaya çıktı

Edinilen bilgiye göre, 7 Ağustos 2020’de ilçeye bağlı İldem Cumhuriyet Mahallesi Güneşli Sokak üzerinde bulunan bir apartmanda meydana gelen olayda İsmail Y., 3. kattaki evinin balkonundan düştü. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, İsmail Y.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. İsmail Y.'nin cansız bedeni yapılan incelemenin ardından hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri de inceleme başlattı.

KAMERA KAYITLARINDAN ORTAYA ÇIKTI

Olay yerindeki kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, güvenlik kameralarından H.K. ve B.T.'nin olayın ardından binadan çıkarak kaçtığını tespit etti. Soruşturmayı derinleştiren ekipler, İsmail Y.'nin konuştuğu kadın A.Ş. ile B.T.'nin de ilişkisinin olduğunu tespit etti.

BALKONDAN ATTIĞINI İTİRAF ETTİ

Gözaltına alınan B.T., ifadesinde A.Ş. ile gönül ilişkisi olduğunu, olay günü de H.K. ile birlikte A.Ş.'ye bakmak üzere Y.D.'nin şoförlüğünü yaptığı servis ile İsmail Y.'nin evine gittiklerini, burada H.K. ile İsmail Y.'nin tartıştığını, tartışmanın büyümesi üzerine H.K.'nın yaşlı şahsı balkondan iterek ölümüne sebep olduğunu itiraf etti. H.K. ve B.T.H.K., ifadesinde A.Ş.'ye bakmak için eve gittiğini, evde İsmail Y. ile tartıştıktan sonra balkondan attığını itiraf etti.

4 KİŞİ TUTUKLANDI

4 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasına tutuklu sanıklar A.Ş. ve H.K. Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken, tutuklu sanıklar Y.D. ve B.T. duruşma salonunda hazır bulundu. Ayrıca müştekiler ve sanık avukatları duruşmada yerini aldı. Mahkemede kendini savunan H.K., “Tek gerçek var ki bir insan öldü. Neyi hoş görüyorsanız o olsun” derken, B.T. ise, ”Biz olay yerine birini öldürmek için gitmedik. Üzgünüm, ben öleni tanımıyorum. Her şeyi H.K. yaptı. Biz uzaktaydık. Beraatımı istiyorum” diyerek kendini savundu. Tutuklu sanıklar Y.D. ve A.Ş. ise, suçsuz olduklarını söyleyerek, beraatlarını talep etti.

Mahkeme heyeti tutuklu sanıklar B.T., Y.D. ve A.Ş.’ye ‘yağma’ suçundan 9’ar yıl 9 ay, tutuklu sanık H.K.’ye ise ‘kasten adam öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet ile ‘yağma’ suçundan 9 yıl 9 ay hapis cezası verdi. (İHA)

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cinayet Kayseri

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