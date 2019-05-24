HABER

Balkondan düşerek ölen çocuğun cenazesi defnedildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.05.2019 14:47 | Son Güncelleme

Balkondan düşerek ölen çocuğun cenazesi defnedildi

Samsun'un Bafra ilçesinde balkondan düşerek hayatını kaybeden 2 yaşındaki çocuk, son yolculuğuna uğurlandı.

İlçe merkezindeki bir binada bulunan evlerinin balkonundan düşerek yaşamını yitiren Mert Muzaffer Karaduman'ın cenazesi, ailesince Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi morgundan alınarak İshaklı Mahallesi'ndeki evlerine getirildi.

Küçük çocuğun cenazesi, daha sonra Koşuköy Merkez Camisi'ne götürüldü. Cuma namazını müteakiben kılınan cenaze namazının ardından Mert Muzaffer'in cenazesi, köy mezarlığında toprağa verildi.

Bafra'da dün, ailesinin dikkat etmediği sırada üçüncü kattaki evlerinin balkonuna çıkan küçük çocuk balkon demirlerinden sarkarken dengesini kaybederek düşmüş, kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen hayatını kaybetmişti.

Dilencinin üzerinden öyle bir para çıktı ki... Polis bile şaşkına döndü! Dilencinin üzerinden öyle bir para çıktı ki... Polis bile şaşkına döndü!
(Özel) Bu pazar bereket duasıyla açılıyor(Özel) Bu pazar bereket duasıyla açılıyor
Dünyanın en büyük imparatorluğu yeniden canlanıyor!Dünyanın en büyük imparatorluğu yeniden canlanıyor!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bafra Samsun yüksekten düşme

En Çok Okunan Haberler

Soylu'dan İmamoğlu'na: Bunun da hesabını soramazsın

Soylu'dan İmamoğlu'na: Bunun da hesabını soramazsın

Bıçaklı saldırıya uğrayan MHP'li belediye başkanı hayatını kaybetti

Bıçaklı saldırıya uğrayan MHP'li belediye başkanı hayatını kaybetti

Hava değişimine gelen asker intihar etti

Hava değişimine gelen asker intihar etti

Dilencinin üzerinden öyle bir para çıktı ki...

Dilencinin üzerinden öyle bir para çıktı ki...

Nevin Yıldırım göndermesi! Sosyal medyada olay oldu

Nevin Yıldırım göndermesi! Sosyal medyada olay oldu

Perakende devi 25 mağazasını kapatıyor

Perakende devi 25 mağazasını kapatıyor

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Yeni askerlik sistemi teklifi komisyonda kabul edildi

Yeni askerlik sistemi teklifi komisyonda kabul edildi

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Doğa artık 'parazitörlere' emanet!! Tam 33 milyon tane...

Doğa artık 'parazitörlere' emanet!! Tam 33 milyon tane...

Toplantı halinde basıldılar: Çok sayıda gözaltı var!

Toplantı halinde basıldılar: Çok sayıda gözaltı var!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Görür görmez telefona sarıldılar! Evin bahçesinden çıktı

Görür görmez telefona sarıldılar! Evin bahçesinden çıktı

Son dakika Hakkari'den acı haber: 1 asker şehit

Hakkari'den acı haber: 1 asker şehit

Adıyamanlı çoban 85 milyon yıllık fosil buldu

Hayvan otlatırken buldu! Ne olduğunu öğrenince donup kaldı

3 bin 500 yıl öncesi canlanıyor! Merakla beklenen projede sona yaklaşıldı

Dünyanın en büyük imparatorluğu yeniden canlanıyor!

Dehşeti yaşamışlardı! Sarar çifti, o anları tek tek anlattı

Dehşeti yaşamışlardı! Sarar çifti, o anları tek tek anlattı

Cephaneden farksız! Polisler bile şaşkına döndü

Cephaneden farksız! Polisler bile şaşkına döndü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.