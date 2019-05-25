Balkondan düşerek ölen dansçı anısına şampiyona düzenlendi

Adana'da 4. kattaki apartman dairesinin balkonundan düşerek hayatını kaybeden dünya dans şampiyonu Cem Demir anısına Muğla'nın Bodrum ilçesinde şampiyona düzenlendi.

Türkiye Dans Sporları Federasyonu (TDSF) ve Bodrum Dans Kulübü tarafından Bodrum Belediyesinin desteğiyle Binnaz Karakaya Spor Salonu'nda gerçekleştirilen "Cem Demir Sportif Salsa Dansları Türkiye Şampiyonası"na 146 dansçı katıldı.

Ulusal ve uluslararası çeşitli yarışmalarda dereceleri bulunan Demir'in çocukluğundan itibaren çekilmiş fotoğraflarından oluşan sergi de program kapsamında açıldı.

Demir'in nişanlısı Melisa Sahra Katılmış'ın şampiyonaya özel solo performansı sırasında duygulandığı gözlendi.

TDSF Başkanı Tolga Han Çinkitaş, Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ile dansçının babası Asım Demir ve Melisa Sahra Katılmış'a plaket verdi.

Demir, burada yaptığı konuşmada, oğlunun nişanlı olduğunu ve evlilik hazırlığı yaptığını belirterek, "Cem ölmedi, hep dans edecek. Melisa, Cem için özel koreografi hazırladı." dedi.