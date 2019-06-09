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Balkondan düşerek ölen kişi, toprağa verildi

YAŞAM HABERLERİ  | 09.06.2019 16:50 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Muratpaşa ilçesinde, nefes almak için çıktığı 3'üncü kattaki dairesinin balkonundan dengesini kaybedip düşerek yaşamını yitiren, Akif Eyibilen (33), memleketi Kırıkkale'de toprağa verildi.

Balkondan düşerek ölen kişi, toprağa verildi

Hasan AKYILDIZ/KIRIKKALE (DHA) - ANTALYA'nın Muratpaşa ilçesinde, nefes almak için çıktığı 3'üncü kattaki dairesinin balkonundan dengesini kaybedip düşerek yaşamını yitiren, Akif Eyibilen (33), memleketi Kırıkkale'de toprağa verildi.
Olay, cuma günü ilçeye bağlı Muratpaşa Mahallesi 604 Sokak'ta meydana geldi. 4 katlı apartmanın 3'üncü katında oturan Eyibilen, annesiyle salondayken, nefes alamadığını söyleyip balkona çıktı. Kapalı balkonun penceresinden dışarıyı izleyen Eyibilen, iddiaya göre, dengesini kaybedip düştü. Durumu fark eden annesinin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Eyibilen, özel hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Eyibilen, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Kullandığı ilaçlar nedeniyle başının dönüp düştüğü değerlendirilen Akif Eyibilen'in cenazesi, yapılan işlemlerin ardından yakınları tarafından alınarak memleketi Kırıkkale'ye getirildi. Öğle namazı sonrası Nur Cami'nde kılınan cenaze namazının ardından Eyibilen, Yahşihan aile mezarlığında toprağa verildi.

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Balkondan düşerek ölen kişi, toprağa verildiBalkondan düşerek ölen kişi, toprağa verildi

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