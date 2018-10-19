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Balkondan düşerek ölen Meryem, gözyaşlarıyla toprağa verildi

YAŞAM HABERLERİ  | 19.10.2018 18:04 | Son Güncelleme

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde 5'inci kattaki evlerinin balkonundan düşerek hayatını kaybeden ortaokul öğrencisi Meryem Altıntaş (13), gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Balkondan düşerek ölen Meryem, gözyaşlarıyla toprağa verildi

Mehmet YİRUN/ÇORLU (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde 5'inci kattaki evlerinin balkonundan düşerek hayatını kaybeden ortaokul öğrencisi Meryem Altıntaş (13), gözyaşlarıyla toprağa verildi. Kızının ardından gözyaşı döken anne Medine Altıntaş, "Güzel Meryem'im, olmadı annem. Bu gidişinle içimizi yaktın" diye feryat etti.
Şeyhsinan Mahallesi Çukurçeşme sokak üzerinde oturan fabrika işçisi Ali ve ev hanımı Medine Altıntaş'ın 4 çocuğundan biri olan ortaokul öğrencisi Meryem Altıntaş, dün akşam 5'nci kattaki evlerinin balkonundan aşağı baktığı sırada dengesini kaybederek düştü. Görenlerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Meryem, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.
ANNESİ 'MERYE'MİM' DİYE FERYAT ETTİ
İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsisinin ardından Meryem Altıntaş'ın cenazesi Tekirdağ'ın Çorlu ilçesine getirildi. Ortaokul öğrencisi Meryem için Merkez Garaj camiinde ikindi namazının ardından cenaze namazı kılınırken, annesi Medine Altıntaş, "Güzel Meryem'im, olmadı annem. Bu gidişinle içimizi yaktın" diye feryat ederek gözyaşı döktü. Meryem Altıntaş, Havuzlar Mahallesi mezarlığında toprağa verildi. Cenaze Tekirdağ Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan, Çorlu Milli Müdürü Ahmet Üzgün, ailenin yakınları ve sınıf arkadaşları katıldı.

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Balkondan düşerek ölen Meryem, gözyaşlarıyla toprağa verildiBalkondan düşerek ölen Meryem, gözyaşlarıyla toprağa verildi

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