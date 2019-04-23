Balkondan düşerek ölen minik Ramazan, son yolculuğuna uğurlandı

Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti

Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti

Olay, dün saat 15.00 sıralarında, Kurtuluş Mahallesi Büyük Selçuklular Caddesi'nde meydana geldi. Apartmanın 5'inci katındaki evlerinde, annesi Fatma Kıranmezar görmediği sırada balkona çıkan 15 aylık Ramazan Ege, korkulukların arasındaki 30 santimetrelik boşluklardan bakmak istedi. İddiaya göre minik Ramazan Ege, bu sırada dengesini kaybederek yaklaşık 12 metre yükseklikten düştü. Ramazan Ege ağır yaralanırken, olayı gören komşular annesi Fatma Kıranmezar'a durumu bildirdi. Gözyaşlarına boğulan anne, yoldan geçen otomobili çevirip Ramazan Ege'yi Alaşehir Devlet Hastanesi'ne götürdü. Tedaviye alınan Ramazan Ege'nin beyin kanaması geçirdiği belirlendi. Minik Ramazan Ege, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Nurettin DOĞAN/ALAŞEHİR (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde, 5'inci kattaki evlerinin balkonundan düşerek yaşamını yitiren 15 aylık bebek Ramazan Ege Kıranmezar, gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı. Cenazede Fatma Kıranmezar oğlunun battaniye ve emziğini elinden bırakmazken, 6 yaşındaki diğer oğlu Mustafa Kıranmezar ise kardeşinin cenazesinde ön safta yer tuttu. Küçük Mustafa, ağabeyinin çerçeveli fotoğrafını bir an olsun elinden bırakmadı.

Minik Ramazan Ege'nin bugün yakınları tarafından hastane morgundan alınan cenazesi, son kez acı olayın yaşandığı evlerinin önüne getirilip, hellalik alındı. Ardından cenaze ikindide Pazar Camii'ne götürüldü. Burada düzenlenen cenaze törenine minik Ramazan Ege'nin gözü yaşlı babası Melih Kıranmezar, annesi Fatma Kıranmezar, 6 yaşındaki ağabeyi Mustafa Kıranmezar, babaannesi Elif Kıranmezar, dedesi Mustafa Kıranmezar, anneannesi Gülseren Yeşil ve diğer dedesi Ramazan Yeşil ile diğer yakınları ve komşuları katıldı. Cenazede anne Fatma Kıranmezar, oğlunun battaniyesi ve emziğini elinden bırakmadı. Babaannesi Elif Kıranmezar ve dedesi Mustafa Kıranmezar, güçlükle ayakta durabildi.

Kardeşinin cenazesinde küçük Mustafa Kıranmezar da ön safta yer aldı. Kılınan namazın ardından bebeğin Alaşehir Yeni Mezarlığa götürüen cenazesi, gözyaşları içinde toprağa verildi. Cenazeden sonra Mustafa Kıranmezar, kardeşinin tabutu başındaki çerçeveli fotoğrafını bir an olsun elinden bırakmadı.

