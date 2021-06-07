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Balkondan düşerek ölmüştü! 17 yaşındaki Ebru Erdem'in davasında sıcak gelişme

07.06.2021 17:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Küçükçekmece'de 17 yaşındaki Ebru Erdem’in evinin balkonundan düşerek hayatını kaybettiği Serdar Taş'ın 'kasten öldürme' ve 'cinsel saldırı' suçlarından 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle tutuklu yargılandığı davada, savcı, delil yetersizliğinden beraat kararı verilmesini istedi.

Bakırköy 20. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya ölen genç kızın annesi Ayşe Erdem ve babası Murat Erdem katılırken, sanık Serdaş Taş SEGBİS ile bağlandı. Taraf avukatlarının da hazır bulunduğu duruşmada mütaalasını açıklayan Cumhuriyet savcısı, tutuklu sanık Serdar Taş'ın 'Evi terk eden çocuğun, ailesini veya yetkili makamları durumdan haberdar etmeksizin yanında tutmak, 'Cinsel saldırı' ve Kasten öldürme' suçlarından, kesin delil bulunamadığı gerekçesiyle beraat ettirilmesini talep etti. Taş'a 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak' suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası verilmesini isteyen savcı, evi kiraya veren tutuksuz sanık Kemal sönmez için de baraat kararı verilmesini talep etti.
Mahkeme heyeti sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

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İDDİANAMEDEN

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede 20 Mart 2019’da 17 yaşındaki Ebru Erdem’in bir binanın 9'uncu katından teras katına düşerek öldüğü, maktulün yanındaki Serdar Taş’ın olaydan sonra taksiye binerek, hızlıca uzaklaştığı anlatıldı. Ölen Ebru Erdem’in kanında çoklu uyarıcı madde, sanık Serdar Taş’ın kanında esrar tespit edildiği ifade edilen iddianamede, Taş hakkında “Çocuğa yönelik kasten öldürme” ve “Suç sonucu ölümün olması sebebiyle çocuğun cinsel istismarı” suçlarından 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. Ayrıca Taş hakkında “Evi terk eden çocuğu, ailesini veya yetkili makamları durumdan haber vermeksizin yanında tutmak” ve “Uyuşturucu ticareti yapma veya sağlama” suçlarından 23 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep edildi.

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İddianamede diğer sanık Kemal Sönmez’in ise “Evi terk eden çocuğu, ailesini veya yetkili makamları durumdan haber vermeksizin yanında tutmak” suçundan 3 aydan 1 yıla kadar hapis cezası istendi.

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DHA

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