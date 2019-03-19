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Balkondan düştü, 10 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

YAŞAM HABERLERİ  | 19.03.2019 12:03 | Son Güncelleme

MARDİN'in Midyat ilçesinde evinin balkonundan düşen Cevdet Yıldırım (55), 10 gündür tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Balkondan düştü, 10 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

Mustafa KANLI/ GAZİANTEP, (DHA)- MARDİN'in Midyat ilçesinde evinin balkonundan düşen Cevdet Yıldırım (55), 10 gündür tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Olay, Midyat ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 2'nci kattaki evinin balkonuna çıkan Cevdet Yıldırım, bir anda dengesini kaybederek beton zemine düştü. Çevredekilerin ihbarı ile olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Midyat Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yıldırım, ilk müdahalesinin ardından Gaziantep'te özel bir hastaneye getirildi. Hastanede 10 gün tedavi gören Yıldırım, bugün sabah saatlerinde doktorların tüm çabasına karşın yaşamını yitirdi. Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından Yıldırım'ın cansız bedeni toprağa verilmek üzere memleketi Mardin'e gönderildi.
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Balkondan düştü, 10 günlük yaşam mücadelesini kaybettiBalkondan düştü, 10 günlük yaşam mücadelesini kaybettiBalkondan düştü, 10 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

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