Balkondan düşüp, ölen Feridun öğretmen, toprağa verildi

Tayfur KARA/SAMSUN, (DHA) - SAMSUN’un Atakum ilçesinde 4'üncü kattaki evinin balkonundan düşerek ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren öğretmen Feridun Keskin(48), gözyaşları arasında toprağa verildi.

Olay, dün saat 18.00 sıralarında Atakum ilçesi Mevlana Mahallesi’nde meydana geldi. Yeşilırmak İlkokulu'nda görev yapan öğretmen Feridun Keskin, henüz bilinmeyen nedenle oturduğu 4'üncü kattaki evinin balkonundan beton zemine düştü. Çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Keskin, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ancak kurtarılamadı.

Feridun Keskin için bugün ikindi vakti Türkiş Camii'nde cenaze namazı kılındı. Yakınları, mesai arkadaşları ve öğrencilerinin katıldığı cenaze namazının ardından Keskin, Derecik Mezarlığı'nda toprağa verildi. Annesi, eşi ve 2 kızı ile birlikte yaşayan Keskin'in uzun süredir psikolojik tedavi gördüğü öğrenildi.

