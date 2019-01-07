Balkondan düşüp, ölen genç kadın toprağa verildi

Ediz VERDİOĞLU/SÖKE (Aydın), (DHA)- DENİZLİ'de partiye katıldığı arkadaşının 4'üncü katındaki evinin balkonundan düşerek, yaşamını yitiren Ayça Songur (29), memleketi Aydın'ın Söke ilçesinde toprağa verildi.

Aydın'ın Didim ilçesinde yaşayan evli ve 1 çocuk annesi Ayça Songur, Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde dövmecilik yapan kadın arkadaşının cumartesi günü akşamı evinde düzenlediği partiye katıldı. Gece boyunca arkadaşları ile sabaha kadar eğlenen Songur, saat 07.00 sıralarında hava almak için balkona çıktı. İddiaya göre, dengesini kaybeden Songur, 4'üncü kattaki evin balkonundan düştü. Yaklaşık 10 metre yükseklikten beton zemine düşen Ayça Songur, yaşamını yitirdi. Denizli Pamukkale Üniversitesi Adil Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından Songur'un yakınlarının bugün aldığı cenazesi önce yaşadığı Didim'e getirildi. Evinin önünde hellalik alınmasının ardından Songur'un cenazesi öğlen memleketi Söke ilçesinin kırsal Doğanbey Mahallesi'ne götürüldü. Buradaki Doğanbey Camisi'nde kılınan namazın ardından Ayça Songur'un cenazesi Doğanbey Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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