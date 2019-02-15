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Balkondan girdiği evde 2 kadını rehin aldı, 1 polisi şehit etti (3)

YAŞAM HABERLERİ  | 15.02.2019 15:33 | Son Güncelleme

UŞAK'ın Banaz ilçesinde, 2'nci kata tırmanıp, balkondan girdiği evdeki 2 kadını rehin alan Çetin Kaplan (42), olay yerine gönderilen polislere pompalı av tüfeğiyle ateş açtı.

Ramazan ÇETİN- Deniz TOKAT/BANAZ (Uşak), (DHA) - UŞAK'ın Banaz ilçesinde, 2'nci kata tırmanıp, balkondan girdiği evdeki 2 kadını rehin alan Çetin Kaplan (42), olay yerine gönderilen polislere pompalı av tüfeğiyle ateş açtı. Polis memuru Mehmet Aksoy (37), vurularak, şehit olurken, Kaplan ise çıkan çatışmada öldürüldü. Evdeki kadınlardan Döndü İpek E. (30) de bacağından hafif yaralandı. Dilek Mahallesi İbrahim Banazlı Sokak'ta bulunan Yeşil Banaz Sitesi'nin 2'nci katındaki daireye silahlı birinin, balkonun demir korkuluklarından tırmanarak, girdiği ve evdeki Döndü İpek E. ile Gülay A.'yı rehin aldığı yönünde, saat 06.30 sıralarında, polise ihbar yapıldı. Bunun üzerine, olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polislerden Mehmet Aksoy, çaldıkları kapıyı kadınlardan birinin açması üzerine içeri girdi. Bu sırada, kadınları rehin alan Çetin Kaplan, pompalı av tüfeğiyle ateş açtı. Evli ve 1'i kız 2 çocuk babası polis memuru Aksoy, göğsünden vurularak, ağır yaralandı. Diğer polislerin karşılık vermesi üzerine çıkan çatışmada, Çetin Kaplan öldürüldü. Olay sırasında Döndü İpek E. ise bacağından yaralandı. Polis memuru Mehmet Aksoy, sağlık görevlilerince ambulansla kaldırıldığı Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayıp, şehit oldu. Hafif yaralanan Döndü İpek E. ise aynı hastanede tedaviye alındı. DAHA ÖNCE DE SİLAHLA EV BASMIŞ Çetin Kaplan'ın, rehin aldığı ve 4 ay önce Banaz'a başka şehirden taşındığı belirtilen Gülay A. ile daha önce birlikte yaşadığı, kadının evine bir süre önce yine silahla baskın yaptığı, bu nedenle gözaltına alındığı ve adli sürecin sonunda 5 Şubat'ta evden uzaklaştırılması için hakkında tedbir kararı verildiği öğrenildi. ŞEHİT POLİS KONYA'DA DEFNEDİLECEK Öte yandan şehit polis memuru Mehmet Aksoy'un cenazesi, saat 15.00'te Uşak merkezde bulunan Hasbahçe Polisevi'nde düzenlenecek törenin ardından toprağa verilmek üzere memleketi Konya'ya uğurlanacak.

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