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Balkondan girdiği evde babaannesini ölü buldu

YAŞAM HABERLERİ  | 05.01.2019 18:43 | Son Güncelleme

ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesinde 2 gündür kendisinden haber alınamayan Emine Daldal (67) evinde ölü bulundu.

Balkondan girdiği evde babaannesini ölü buldu

Fatih DALDAL/BAYRAMİÇ (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesinde 2 gündür kendisinden haber alınamayan Emine Daldal (67) evinde ölü bulundu.
Bayramiç ilçesi İnönü Caddesi'nde tek başına yaşayan Emine Daldal'dan 2 gündür haber alınamayınca torunu Fatih Daldal (18), babaannesi Emine Daldal'ın evine gitti. Telefonla aradığı babaannesi kapıyı açmayınca Fatih Daldal, balkondan girdiği evde Emine Daldal'ın cansız bedeniyle karşılaştı. Durumu hemen polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık ekiplerinin incelemesinin ardından hayatını kaybettiği belirlenen Emine Daldal'ın cenazesi Bayramiç Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

FOTOĞRAFLI

Balkondan girdiği evde babaannesini ölü buldu

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