Balkondan girdikleri evden 5 bin lira ve ziynet eşyalarını çaldılar

Bolu’da balkon ve pencerelerden girdikleri bir evden 5 bin lira nakit para ve ziynet eşyalarını çalan 3 hırsızlık şüphelisi adliyeye sevk edildi.

Olay, dün gece saatlerinde Kuruçay Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro ekipleri, bir evin balkonundan ve camından girilerek hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Ekipler, hırsızlık olayının gerçekleştiği evin çevresinde bulunan güvenlik kameraları ve Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kameraları üzerinde inceleme yaptı. Yapılan incelemede girdikleri evden 5 bin lira nakit para ve çok miktarda ziynet eşyası çalan şüphelilerin olay yerinden kaçtıkları araçla Düzce istikametine gittikleri tespit edildi. Şüpheliler F.H. (37), N.T. (48) ve S.Ş. (36), Düzce’de yapılan operasyonla gözaltına alındı.

İfadeleri alınmak üzere Bolu İl Emniyet Müdürlüğü’ne götürülen 3 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.



