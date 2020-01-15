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  4. Balkondan girip öldürmüştü! Deniz toprağa verildi, katil zanlısı tutuklandı

Balkondan girip öldürmüştü! Deniz toprağa verildi, katil zanlısı tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.01.2020 10:48 | Son Güncelleme

Manisa'nın Akhisar ilçesinde, 1'inci kattaki daireye binanın dış cephesinden tırmanıp, balkondan girerek, kendisinden ayrılmak isteyen Deniz Gezginci'yi (36) öldüren Zeki Cengiz (36), tutuklandı. Gezginci ise memleketi Gölmarmara ilçesinde toprağa verildi.

Olay, dün saat 00.30 sıralarında, Hürriyet Mahallesi 222 Sokak'taki 6 numaralı apartmanda meydana geldi. Bir süre önce eşinden boşanan ve bir lokantada aşçı olarak çalışan, 2 çocuk annesi Deniz Gezginci, iddiaya göre, birlikte olduğu zeytin fabrikasında işçi olarak çalışan bekar Zeki Cengiz ile ilişkisini bitirmek istedi. Durumu kabullenemediği öne sürülen Cengiz, kadının yaşadığı 1'inci kattaki eve, dış cepheden tırmanıp balkondan girdi. Gezginci'yi çoğu sırtından 15 kez bıçaklayan Cengiz, olay yerinden kaçtı.

Gürültüleri duyan Gezginci'nin biri 9, diğeri 16 yaşında olan 2 kız çocuğu ise odalarında saklandı. Komşuların ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ağır yaralı Gezginci, ambulansla Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri de evde bulunan çocukları önce güvenli bir yere götürdü ardından Gezginci'nin yakınlarına teslim etti. Gezginci, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Bu sırada hastaneye gelen ve aşırı alkollü olduğu belirtilen Cengiz, şüpheli hareketler sergileyince, hastane polisince gözaltına alındı.

TOPRAĞA VERİLDİ

Polisteki sorgusunun ardından dün akşam adliyeye sevk edilen katil zanlısı, tutuklandı. Zeki Cengiz'in emniyetteki ifadesinde, Deniz Gezginci'nin kendisinden ayrılmak istediğini söylediğini, bunun üzerine kendini kaybettiğini ve cinayeti işlediğini itiraf ettiği belirtildi.

Yaşamını yitiren Deniz Gezginci ise memleketi Manisa'nın Gölmarmara ilçesinde dün ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

(DHA)

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