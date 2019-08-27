HABER

Balkonunda uyuyan kadının maganda kurşunuyla yaralanmasına 4 gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.08.2019 14:55 | Son Güncelleme

İZMİR'in Buca ilçesinde, evinin balkonunda uyuyan Meryem Uğurlu'nun(23) çenesinden vurularak ağır yaralanmasına neden oldukları iddiasıyla 2'si 18 yaşından küçük 4 şüpheli, polis tarafından yakalandı.

Balkonunda uyuyan kadının maganda kurşunuyla yaralanmasına 4 gözaltı

Taylan YILDIRIM/ İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Buca ilçesinde, evinin balkonunda uyuyan Meryem Uğurlu'nun(23) çenesinden vurularak ağır yaralanmasına neden oldukları iddiasıyla 2'si 18 yaşından küçük 4 şüpheli, polis tarafından yakalandı.
Yıldız Mahallesi 220/13 Sokak'ta dün gece meydana gelen olayda, 2 grup arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında H.Ç. belinden çıkardığı tabancayı rastgele ateşledi. Tabancadan çıkan mermilerden biri, evinin balkonunda uyuyan Meryem Uğurlu'nun çenesinden girip, kulağının arkasından çıktı. Ağır yaralanan Uğurlu, kaldırıldığı Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi'nde ameliyat edildi. Yoğun bakımda tutulan ve bilincinin yerinde olduğu öğrenilen Uğurlu'nun sağlık durumunun iyiye gittiği bildirildi.
Olayın ardından araştırmalara başlayan polis, silahı ateşlediği ifade edilen H.Ç.(21) ile birlikte C.Ö.(19) ve yaşları 18'den küçük olan C.T. ve A.C.A.'yı, yakaladı. Gözaltına alınan şüphelilerin, emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

FOTOĞRAFLI

Balkonunda uyuyan kadının maganda kurşunuyla yaralanmasına 4 gözaltıBalkonunda uyuyan kadının maganda kurşunuyla yaralanmasına 4 gözaltı

PARTNER Boyu kısa olan kişiler nasıl giyinmeli? Boyu kısa olan kişiler nasıl giyinmeli?
Atık yağ getirene sabun bedavaAtık yağ getirene sabun bedava
Göz rahatsızlığı şikâyetiyle hastaneye gitti, beyninde tümör çıktıGöz rahatsızlığı şikâyetiyle hastaneye gitti, beyninde tümör çıktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sigaraya zam mı geldi?

Sigaraya zam mı geldi?

Adriana Lima bu defa tamamen çıplak

Adriana Lima bu defa tamamen çıplak

Lüks sitede 176 bin liralık şok

Lüks sitede 176 bin liralık şok

Konya'da vahşet! Eşini başındaki eşarpla boğarak öldürdü

Konya'da vahşet! Eşini başındaki eşarpla boğarak öldürdü

Ne Antalya ne Muğla! Burayı gören hayran kalıyor

Ne Antalya ne Muğla! Burayı gören hayran kalıyor

O detayı Soylu açıkladı! Emine Bulut cinayetinde flaş gelişme!

O detayı Soylu açıkladı! Emine Bulut cinayetinde flaş gelişme!

İlginizi Çekebilir

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

Meral Akşener'den çok konuşulacak idam açıklaması

Meral Akşener'den çok konuşulacak idam açıklaması

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Çanakkale Boğazı'nda iki gemi çatıştı!

Çanakkale Boğazı'nda iki gemi çatıştı!

Metin Feyzioğlu: Suriyeliler içerisinde çok sayıda ajan var

Metin Feyzioğlu: Suriyeliler içerisinde çok sayıda ajan var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Urartular depreme karşı 'kilitli taş' kullanmış

Urartular depreme karşı 'kilitli taş' kullanmış

Sınırın sıfır noktasında 2’nci devriye hazırlığı! ABD helikopterleri böyle görüntülendi

Ortak devriye kararı alınmıştı! Böyle görüntülendi

İçişleri Bakanı Soylu: Yurt içindeki terörist sayısı 600'ün altına düştü

Soylu'dan flaş açıklama: Sayıları 600'e düştü

Bursa'da silahlı çatışma! Ölü ve yaralılar var

Bursa'da silahlı çatışma! Ölü ve yaralılar var

Amasya'da müthiş keşif! Anadolu'da ilk defa ortaya çıktı

Amasya'da müthiş keşif! Anadolu'da ilk defa ortaya çıktı

Siirt'te gri listedeki 'Dijvar Sason' kod adlı Ekrem Aksoy etkisiz hale getirildi

Gri listedeki Ekrem Aksoy etkisiz hale getirildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.