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Balkonundaki çiçek saksısı kumrulara yuva oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.09.2018 16:03 | Son Güncelleme

ÇANAKKALE'de oturan Handan Kaleli'nin (64) evinin balkonundaki çiçek saksısına bir çift kumru yuva yaptı. Dişi kumrunun yumurtladığı yumurtalardan 2 yavru dünyaya geldi, ev sahibi Handan Kaleli, sayıları 4'e çıkan misafirlerine gözü gibi bakıyor.

Mehmet ANDAÇ/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE'de oturan Handan Kaleli'nin (64) evinin balkonundaki çiçek saksısına bir çift kumru yuva yaptı. Dişi kumrunun yumurtladığı yumurtalardan 2 yavru dünyaya geldi, ev sahibi Handan Kaleli, sayıları 4'e çıkan misafirlerine gözü gibi bakıyor.

Kemalpaşa Mahallesi, Eski Balıkhane Sokak’taki Rıhtım Apartmanı’nın 2’nci katında oturan evli ve 1 çocuk annesi Handan Kaleli'nin evinin balkonundaki saksıya bir çift kumru bir ay önce yuva yaptı. Dişi kumru, 2 yavru dünyaya getirdi. Kaleli, şimdi sayıları 4'e çıkan kumrulara zarar gelmemesi için gözü gibi bakıyor.

​Kumruların yuva yapma sürecini anlatan Handan Kaleli, "Balkonumuzda solmuş bir çiçeğimiz vardı. Bir ay önce onu temizlemek istedim. Saksıyı almak istediğimde içinde yuva gördüm. Saksıdaki solmuş çiçeğe dokunmadım. Dişi kumrunun yumurtladığı 2 yumurtadan yavrular dünyaya geldi. Kumrular dışarıdan herhangi bir yiyecek kabul etmiyor. Eşiyle değişimli olarak yavrulara bakıyorlar. Ekmek verdik yemedi, su uzattık içmedi. Kendi doğal şartlarında, kendileri beslendi. Ancak bir zarar gelmemesi için sıklıkla yuvalarını kontrol ediyorum. Çünkü daha önceki yıllarda da kumrular evin penceresinin kenarına yumurta bırakmıştı. Kargalar yumurtaları alıp götürmüştü. Bu kez yavrular dünyaya gelinceye kadar sürekli nöbet tuttum. Büyüyüp kanatlanana kadar da tutmaya devam edeceğim" dedi.

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