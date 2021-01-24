HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Balkonundan eşyaları atıp evi ateşe verdi

Balkonundan eşyaları atıp evi ateşe verdi

24.01.2021 19:37 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya’nın Konyaaltı ilçesinde yaşayan adam iddiaya göre önce balkona çıkıp televizyonu aşağı attı sonra evi ateşe verdi.Olay, Antalya’nın Konyaaltı ilçesi Hurma Mahallesi’nde meydana geldi.

Antalya’nın Konyaaltı ilçesinde yaşayan adam iddiaya göre önce balkona çıkıp televizyonu aşağı attı sonra evi ateşe verdi.

Olay, Antalya’nın Konyaaltı ilçesi Hurma Mahallesi’nde meydana geldi. 4 katlı binanın son katında yaklaşık 1 yıldır ikamet eden Birol A., evinin balkonuna çıkarak aşağıya televizyon fırlattı. Birol A., televizyonun ardından eline geçirdiği malzemeleri aşağı atmaya devam ederken evden yükselen dumanlar vatandaşın dikkatini çekti. İhbar üzerine olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ile polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. İtfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürürken dumanlardan etkilenen komşular, itfaiye yardımı ile apartmandan çıkartılarak ambulansa götürüldü. Olay yerine gelen ev sahibi, kiracısının cinnet getirerek evi yaktığını söyledi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

“Cinnet getirmiş bir hali vardı normal bir insan böyle bir şey yapamaz”
Olayı gören vatandaş Şenol Ünal, “Yukarıdan bir kişinin aşağı televizyon attığını gördük, kapıyı sert bir şekilde vurdu, küfür ediyordu. Aşağı sandalyeler atmaya başladı. Polisi arayın dedik. O sıra içeriden dumanlar çıkmaya başladı. Adam o sırada yine aşağı bir şeyler atıyordu. Kapılar, camlar kırıldı. Daha sonra adam küfür ederek aşağı indi. Sonra yürüyerek olay yerinden uzaklaştı. O sırada polisler geldi zaten.” dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Gelen zamlar sonrası Erdoğan devreye girdiGelen zamlar sonrası Erdoğan devreye girdi
24 Ocak Türkiye koronavirüs tablosu açıklandı24 Ocak Türkiye koronavirüs tablosu açıklandı
Has Turizm çağrı merkezine nasıl ulaşılır?Has Turizm çağrı merkezine nasıl ulaşılır?
1/

En Çok Okunan Haberler

Herkes memleketinde yaşasa en kalabalık il hangisi olurdu?

Herkes memleketinde yaşasa en kalabalık il hangisi olurdu?

Özlem Gürses, sosyal medyayı salladı

Özlem Gürses, sosyal medyayı salladı

Volkswagen büyük yara aldı! Karı yüzde 50 düştü

Volkswagen büyük yara aldı! Karı yüzde 50 düştü

Esnafları ilgilendiren kritik görüşme!

Esnafları ilgilendiren kritik görüşme!

Gıda fiyatlarındaki artışla ilgili Erdoğan'dan talimat

Gıda fiyatlarındaki artışla ilgili Erdoğan'dan talimat

148 TL'lik hesaba 10 bin TL bahşiş bıraktı

148 TL'lik hesaba 10 bin TL bahşiş bıraktı

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Son dakika! Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması başladı

Son dakika! Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması başladı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Banka önünde babasını bekleyen çocuğa polisten gülümseten uyarı

Banka önünde babasını bekleyen çocuğa polisten gülümseten uyarı

Tokat'ta büyük skandal! Alevileri harita ile fişlemiş

Tokat'ta büyük skandal! Alevileri harita ile fişlemiş

Restoranlar açılacak mı? Erdoğan'dan flaş açıklama

Restoranlar açılacak mı? Erdoğan'dan flaş açıklama

Diğer Haberler

Fahrettin Altun'dan İngilizce 'HDP' paylaşımı

Fahrettin Altun'dan İngilizce 'HDP' paylaşımı

24 Ocak Türkiye koronavirüs tablosu açıklandı

24 Ocak Türkiye koronavirüs tablosu açıklandı

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Danimarka'daki camiye yapılan saldırıyı kınadı

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, camiye yapılan saldırıyı kınadı

Son dakika! PKK'da çözülme devam ediyor: 5 terörist teslim oldu

PKK'ya darbe! Teslim oldular

Prof. Dr. Tülin Durgun Yetim: Ozon tedavisi Covid-19’da etkili oldu

Prof. Dr. Yetim: Ozon tedavisi Covid-19’da etkili oldu

Mesleğini bıraktı tespih üretmeye başladı: Tanesi 70 bin TL'den satıyor

Tanesi 70 bin TL'den satıyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.