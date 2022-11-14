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Ballı ıhlamur çayı faydaları nelerdir? Ballı ıhlamur çayı nasıl yapılır?

13.11.2022 01:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uzun yıllardır insanlar tedavi destekleyici etkilerinden faydalanabileceği doğal antibiyotik etki gösteren bitki çaylarını tercih ederler. Özellikle kış mevsimlerinde artan soğuk algınlığını hafifletmek amacıyla pek çok insan bitkisel çaylara başvurur. Bu çayların başında sayabileceğimiz ballı ıhlamur çayı da geçmişten günümüze kullanımı süregelen şifalı bitkisel çaylar arasındadır. Peki, ballı ıhlamur çayının faydaları nedir?

Ballı ıhlamur çayı faydaları nelerdir? Ballı ıhlamur çayı nasıl yapılır?

İçindekiler

  • Ballı ıhlamur çayı neye iyi gelir?
  • Ballı ıhlamur çayı nasıl yapılır?
  • Ballı ıhlamur çayı zayıflatır mı?
  • Ballı ıhlamur çayı adet söktürür mü?

Özellikle kış aylarında veya mevsimsel geçiş dönemlerinde düşen vücut direncini arttırıcı etkisiyle bilinen ballı ıhlamur çayı, kullanımı en yaygın bitki çayları arasındadır. Çok uzun yıllardır tedavi destekleyici olarak kullanılan ve tercih edilen bu çayın sadece tedavi destekleyici değil sağlığı koruyucu etkisi de oldukça büyüktür. Bu sebeple sadece tedavi sürecini hızlandırmak için değil birçok hastalıktan korunmak için de tercih edilir. Peki, yıllardır hayatımızda yeri olan ballı ıhlamur çayı ne işe yarar?

Ballı ıhlamur çayı neye iyi gelir?

Siyah çay kadar yaygın tüketilen bitki çaylarının başında sayılabilecek ıhlamur çayı, özellikle soğuk algınlığı üzerindeki etkisi bal ile beraber daha da mucizevi hale gelir. Mevsim geçişleri ve soğuk havalarda daha sık tercih edilen ballı ıhlamur çayı hemen hemen her evde bulunan ve kolayca temin edilebilen çaylardandır. İnsan sağlığına olumlu etkileriyle de ön plana çıkan ballı ıhlamur çayı faydaları şu şekildedir:

  • Grip, soğuk algınlığı gibi pek çok üst solunum enfeksiyonlarının tedavisinde yardımcıdır.
  • Mide ülserinin etkilerini azaltmakta büyük rol oynar.
  • Bağışıklık sistemini güçlendirir ve böylece hastalıklara karşı vücudun direncini artırır.
  • Boğaz iltihabının tedavisinde yardımcı olarak iyileşme sürecini artırır.
  • Balgam söktürücü etki gösterir.
  • Boğazı yumuşatmaya yardımcı olarak kuru öksürüğü önler.
  • Kalp ve damar sağlığını koruyarak oluşabilecek hastalıklara karşı korur.
  • Damarların tıkanmasını ve sertleşmesini önlemeye yardımcıdır.
  • Stresi azaltıcı ve sakinleştirici etkisi vardır.
  • Hastalık anında terlemeye yardımcı olarak mikropların vücuttan ter yoluyla atılmasını sağlar.
  • Cildin nemlenmesini ve yenilenmesini sağlayarak yaşlanma karşıtıdır.
  • Saç sağlığı üzerindeki olumlu etkileri sayesine saç dökülmesini ve kırılmasını önlemeye yardımcıdır.

Doğal antibiyotik etkisiyle bilinen ballı ıhlamur çayı, özellikle üst solunum hastalıklarının tedavisinde yardımcı olarak tüketilir. Soğuk algınlığı, grip gibi hastalıkların tedavisinde önemli etkileri bulunan bu çayın bilinen bir yan etkisi yoktur. Yine de herkeste aynı etkiyi göstermeyeceği göz önünde bulundurulmalı ve herhangi bir alerjik reaksiyon göstermesi durumunda ballı ıhlamur çayının tüketimi bırakılmalıdır. Farklı hastalıkların tedavisinde kullanılan tıbbi ilaçların yanında destekleyici olarak da tüketilen bu çayın ilaçlar üzerinde olumsuz etkiler göstermemesi adına mutlaka bir hekime danışarak tüketilmesi önerilir. İnsan sağlığı üzerinde olumlu etkileriyle bilinen ballı ıhlamur çayının yararlarından faydalanabilmenin en önemli kuralı ise bu çayı doğru hazırlayarak yeterli tüketmektir.

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Ballı ıhlamur çayı nasıl yapılır?

Ballı ıhlamur çayı tarifi için gerekli malzemeler:

  • 2 su bardağı su
  • Bir tutam ıhlamur çiçeği
  • 1 tatlı kaşığı organik bal

Ballı ıhlamur çayı nasıl demlenir?

  • Bir demlik içerisine 2 su bardağı suyu ekleyin ve kaynatın.
  • Kaynayan suya bir tutam ıhlamur çiçeği ilave edin ve rengi koyulaşana kadar kaynatmaya devam edin.
  • 10 dakika kadar kaynattıktan sonra ateşten alın ve ıhlamur çiçeklerini süzün.
  • Çayınızı bir fincana boşaltın ve 1 tatlı kaşığı organik bal ekleyerek servis edin.

Ballı ıhlamur çayı zayıflatır mı?

Farklı sebeplerle alınan fazla kilolar veya normal kiloda kalmanın çeşitli yöntemleri vardır. Pek çok kişi ise diyet ve sporu destekleyecek doğal yöntemlere başvurur. Bu yöntemlerin en başta sayılabilecek ve en yaygın olanı ise bitki çaylarıdır. Birçok bitki çayı insan sağlığına sağladığı yararların yanında zayıflamaya yardımcı etkisiyle bilinir. Metabolizmayı hızlandırma, sindirimi kolaylaştırma gibi etkileri sayesinde zayıflamak isteyenlerin olumlu sonuçlar almasına yardımcı olan bitki çaylarının yine de direkt olarak zayıflama etkisi bulunmaz. Bağışıklık sistemini güçlendirici ve üst solunum rahatsızlıklarının giderilmesinde yardımcı olarak bilinen ballı ıhlamur çayının ise zayıflatıcı etkisi yoktur.

Ballı ıhlamur çayı adet söktürür mü?

Kadınların ideal şartlarda 28 günde tekrar eden adet dönemlerinde bazen farklı sebeplerle düzensizlikler oluşabilir. Pek çok kadının ortak problemi olan bu düzensizliklerin giderilmesine yardımcı tıbbi ilaçların yanında doğal yöntemler de vardır. Birçok kadın bu problemin giderilmesinde doğal olması yönüyle adet söktürücü etki gösteren bitki çaylarını tercih ederler. Bu durumun yanında kadınlar sadece adet dönemleri öncesinde değil adet döneminde yaşanan gerginlik ve ağrıların azaltılmasında da bitki çaylarının olumlu etkilerinden yararlanırlar. Ballı ıhlamur çayının adet söktürücü etkisi yoktur fakat sakinleştirici etkisi sayesinde kadınların adet dönemlerinde yaşadıkları gerginlik ve stresi azaltmaya yardımcı olur.

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