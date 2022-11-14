Ballı ıhlamur çayı faydaları nelerdir? Ballı ıhlamur çayı nasıl yapılır?

Özellikle kış aylarında veya mevsimsel geçiş dönemlerinde düşen vücut direncini arttırıcı etkisiyle bilinen ballı ıhlamur çayı, kullanımı en yaygın bitki çayları arasındadır. Çok uzun yıllardır tedavi destekleyici olarak kullanılan ve tercih edilen bu çayın sadece tedavi destekleyici değil sağlığı koruyucu etkisi de oldukça büyüktür. Bu sebeple sadece tedavi sürecini hızlandırmak için değil birçok hastalıktan korunmak için de tercih edilir. Peki, yıllardır hayatımızda yeri olan ballı ıhlamur çayı ne işe yarar?
Siyah çay kadar yaygın tüketilen bitki çaylarının başında sayılabilecek ıhlamur çayı, özellikle soğuk algınlığı üzerindeki etkisi bal ile beraber daha da mucizevi hale gelir. Mevsim geçişleri ve soğuk havalarda daha sık tercih edilen ballı ıhlamur çayı hemen hemen her evde bulunan ve kolayca temin edilebilen çaylardandır. İnsan sağlığına olumlu etkileriyle de ön plana çıkan ballı ıhlamur çayı faydaları şu şekildedir:
Doğal antibiyotik etkisiyle bilinen ballı ıhlamur çayı, özellikle üst solunum hastalıklarının tedavisinde yardımcı olarak tüketilir. Soğuk algınlığı, grip gibi hastalıkların tedavisinde önemli etkileri bulunan bu çayın bilinen bir yan etkisi yoktur. Yine de herkeste aynı etkiyi göstermeyeceği göz önünde bulundurulmalı ve herhangi bir alerjik reaksiyon göstermesi durumunda ballı ıhlamur çayının tüketimi bırakılmalıdır. Farklı hastalıkların tedavisinde kullanılan tıbbi ilaçların yanında destekleyici olarak da tüketilen bu çayın ilaçlar üzerinde olumsuz etkiler göstermemesi adına mutlaka bir hekime danışarak tüketilmesi önerilir. İnsan sağlığı üzerinde olumlu etkileriyle bilinen ballı ıhlamur çayının yararlarından faydalanabilmenin en önemli kuralı ise bu çayı doğru hazırlayarak yeterli tüketmektir.
Ballı ıhlamur çayı tarifi için gerekli malzemeler:
Ballı ıhlamur çayı nasıl demlenir?
Farklı sebeplerle alınan fazla kilolar veya normal kiloda kalmanın çeşitli yöntemleri vardır. Pek çok kişi ise diyet ve sporu destekleyecek doğal yöntemlere başvurur. Bu yöntemlerin en başta sayılabilecek ve en yaygın olanı ise bitki çaylarıdır. Birçok bitki çayı insan sağlığına sağladığı yararların yanında zayıflamaya yardımcı etkisiyle bilinir. Metabolizmayı hızlandırma, sindirimi kolaylaştırma gibi etkileri sayesinde zayıflamak isteyenlerin olumlu sonuçlar almasına yardımcı olan bitki çaylarının yine de direkt olarak zayıflama etkisi bulunmaz. Bağışıklık sistemini güçlendirici ve üst solunum rahatsızlıklarının giderilmesinde yardımcı olarak bilinen ballı ıhlamur çayının ise zayıflatıcı etkisi yoktur.
Kadınların ideal şartlarda 28 günde tekrar eden adet dönemlerinde bazen farklı sebeplerle düzensizlikler oluşabilir. Pek çok kadının ortak problemi olan bu düzensizliklerin giderilmesine yardımcı tıbbi ilaçların yanında doğal yöntemler de vardır. Birçok kadın bu problemin giderilmesinde doğal olması yönüyle adet söktürücü etki gösteren bitki çaylarını tercih ederler. Bu durumun yanında kadınlar sadece adet dönemleri öncesinde değil adet döneminde yaşanan gerginlik ve ağrıların azaltılmasında da bitki çaylarının olumlu etkilerinden yararlanırlar. Ballı ıhlamur çayının adet söktürücü etkisi yoktur fakat sakinleştirici etkisi sayesinde kadınların adet dönemlerinde yaşadıkları gerginlik ve stresi azaltmaya yardımcı olur.