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Ballıca Mağarası, 11 ay sonra yeniden ziyarete açıldı

08.08.2022 16:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Tokat’ın Pazar ilçesindeki Ballıca Mağarası, 11 ay sonra yeniden ziyarete açıldı.

Ballıca Mağarası, 11 ay sonra yeniden ziyarete açıldı

Tokat'ın Pazar ilçesine bağlı Ballıca köyündeki 1085 rakımlı tepede, dünyanın en gösterişli mağaralarından olan Ballıca bulunuyor. Ortalama sıcaklığı 18 derece, nem oranı ise yüzde 54 olan mağarada, milyonlarca yılda oluşan sarkıt ve dikitler dikkat çekiyor.

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Keşfedilmemiş bölümleri ile hala gizemini koruyan Ballıca Mağarası; Tokat Valiliği ve Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı'nın 'Akdağ Zirvesinden Kazova'ya Kırsal Turizm Rotası' projesi kapsamında çevre düzenlenmesi için 13 Eylül 2021'de ziyarete kapatıldı.

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Kafe, dinlenme alanları, yöresel ürünler satış noktası, konaklama üniteleri ve kır lokantası gibi bölümlerin yapılması için kapatılan mağara 11 ay sonra ziyarete açıldı. Söz konusu çalışmaların yüzde 90'nının tamamlandığı bildirildi.

(DHA)

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Tokat
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