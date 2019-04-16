Ballıca Mağarası UNESCO Dünya Mirası geçici listesinde

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansından (OKA) yapılan yazılı açıklamaya göre, Tokat Valisi Ozan Balcı'nın himayelerinde Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ile Tokat İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü işbirliğinde "Dünya Mirası Listesi Yolunda Ballıca Mağarası Projesi" yürütüldüğü belirtildi.

Proje kapsamında UNESCO'ya başvuru yapıldığı aktarılan açıklamada, "Ballıca Mağarası UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'ne 2019 yılında Türkiye'den giren tek miras alanı olmuştur. İnsanlığın ortak miras alanlarını korumada uluslararası işbirliği sağlayan UNESCO, aynı zamanda üstün veya istisnai evrensel değere sahip olan bu alanların tanınırlığını da artırmaktadır. Ballıca Mağarası, sahip olduğu parlak ve göz alıcı renk yanında içerdiği kalsit oluşumlarının zenginliği, çeşitliliği ve güzellikleri ile nadir bir jeolojik peyzaj oluşturmaktadır." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, şunlara yer verildi:

"Ballıca Mağarası'ndaki sıra dışı ve muhteşem sarkıtlar, bitişik sütunlarla birlikte, boyut, şekil ve renk çeşitliliğinin istisnai bir gösterimini sağlarlar. Farklı formlardaki sarkıtları yanında mağara incileri, nadir rastlanmaları yanında büyüklükleri ile de göz kamaştıran soğan sarkıtları, iyi gelişmiş perde travertenleri, çökelme havuzları bir bütün olarak görsel sistem oluşturmaktadır. Bu sistem Ballıca Mağarası'nın, dünyada çok sık rastlanmayan, istisnai doğal güzelliğini oluşturmaktadır ve mağara oluşumları içinde Ballıca'yı dünya ölçeğinde özgün kılmaktadır."