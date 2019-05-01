Ballıca Mağarası'nı 1 yılda 140 bin kişi ziyaret etti

Fatih YILMAZ- Halil İbrahim YEL/PAZAR (Tokat), (DHA) - TOKAT'ın Pazar ilçesinde bulunan ve oluşumu milyonlarca yıla dayanan, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ndeki doğa harikası Ballıca Mağarası'nı 1 yıl içerisinde 140 bin kişi ziyaret etti. Pazar Belediye Başkanı Erdoğan Yılmaz, mağarayı ziyaret edenler arasında astım, bronşit ve KOAH hastalarının da yoğunlukta olduğunu söyledi.

İl merkezine 26 kilometre uzaklıktaki Pazar ilçesine bağlı Ballıca köyünde 1085 rakımlı tepede bulunan mağara, dünyanın en büyük ve görkemli mağaralarından biri olarak gösteriliyor. Ortalama sıcaklığı 18 derece ve nem oranı yüzde 54 olan mağara, milyonlarca yılda oluşan sarkıt ve dikit güzellikleri ile dikkat çekiyor. Keşfedilmemiş bölümleriyle gizemini koruyan Ballıca Mağarası'nı yurt içinden çok sayıda vatandaş ziyaret ediyor. Mağaranın tedavi edici özelliği nedeniyle ziyaretçiler arasında astım, bronşit ve KOAH rahatsızlığı bulunanlar da sıklıkla yer alıyor.

Mağaranın 680 metre uzunluğunda görüşe açık alan olduğunu söyleyen Pazar Belediye Başkanı Erdoğan Yılmaz, "Ama görüşe açılmayan alanları da var. Bu alanlar içerisinde seyir balkonlarıyla şu anda dünyanın en güzel mağaralarından birinin içerisindeyiz. Geçen yıl itibari ile mağaraya 140 bin turist geldi. Bu turistlerin 20 bin tanesi sadece şifa bulmak için geldi. Astım, bronşit ve KOAH hastalarımız buraya geldikten sonra dönerken bizlere şifa bulduklarını ifade ediyorlar" dedi.