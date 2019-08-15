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Ballıca Mağarası'nı bayramda 9 bin 624 kişi ziyaret etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.08.2019 14:56 | Son Güncelleme

TOKAT'ın Pazar ilçesinde bulunan doğa harikası Ballıca Mağarası Kurban Bayramı tatilinde ziyaretçilerin ilgi odağı oldu.

Ballıca Mağarası'nı bayramda 9 bin 624 kişi ziyaret etti

Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA) - TOKAT'ın Pazar ilçesinde bulunan doğa harikası Ballıca Mağarası Kurban Bayramı tatilinde ziyaretçilerin ilgi odağı oldu.
Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Dünya Mirası Geçici Listesi'ndeki Ballıca Mağarası, Kurban Bayramı tatilinde ziyaretçi akınına uğradı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Tokat Şube Müdürü İhsan İkinci, Ballıca Mağarası'nı 4 günlük bayram tatilinde toplam 9 bin 624 yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiğini açıkladı.
Keşfedilmemiş bölümleriyle gizemini koruyan Ballıca Mağarası'nı yurt içinden çok sayıda kişi ziyaret ediyor. Mağara, il merkezine 26 kilometre uzaklıktaki Pazar ilçesine bağlı Ballıca köyünde, 1085 rakımlı tepede bulunuyor. Ortalama hava sıcaklığı 18 derece ve nem oranı yüzde 54 olan mağara, milyonlarca yılda oluşan sarkıt ve dikitler ile dikkat çekiyor. Mağarayı tedavi edici özelliği nedeniyle astım, bronşit ve KOAH rahatsızlığı bulunanlar da sıklıkla ziyaret ediyor.

FOTOĞRAFLI

Ballıca Mağarası'nı bayramda 9 bin 624 kişi ziyaret ettiBallıca Mağarası'nı bayramda 9 bin 624 kişi ziyaret ettiBallıca Mağarası'nı bayramda 9 bin 624 kişi ziyaret ettiBallıca Mağarası'nı bayramda 9 bin 624 kişi ziyaret etti

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