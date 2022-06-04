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Balmain'in 12.000 TL'ye sattığı terliğe alternatif modeller

04.06.2022 00:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fütürist çizgileriyle dikkat çeken moda tarzını seviyorsanız Balmain'in âdeta uzay mekiğine benzeyen terlik modeli dikkatinizi çekmiş olabilir. Markanın tam 12.000 TL fiyat biçtiği terlik ne yazık ki herkesin bütçesine uygun değil ama üzülmenize gerek yok. Geleceğin modasını yakalayabileceğiniz, Balmain'in stilini aratmayacak hem de uygun fiyatıyla bütçenize dost modelleri bir araya getirdik. İncelemeden terlik almaya karar vermeyin!

Balmain'in 12.000 TL'ye sattığı terliğe alternatif modeller

Her dönem değişen moda akımında son yıllarda fütürist çizgiler çöze çarpıyor. Birbirinden iddialı ve dikkat çekici modeller kombinleri kusursuz şekilde tamamlıyor. Eğer siz de geleceğin modasını yakından takip ediyorsanız Balmain'in ayakları tamamen saran ve bilim kurgu filmlerinden çıkmış gibi hissettiren modelini fark etmiş olmalısınız. Modern ve fütürist detaylarla oldukça dikkat çeken terlik modelini dolabınıza eklemek istiyor ancak dudak uçuklatan fiyatı nedeniyle terliğe uzaktan bakmakla yetiniyorsanız doğru yerdesiniz. İşte karşınızda Balmain'in terlik modeline uygun alternatif ürünler!

1. Yaz aylarının vazgeçilmezi: Muya Penelope Anatomik Tabanlı Terlik

Balmain'in 12.000 TL'ye sattığı terliğe alternatif modeller

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Konforlu air tabanıyla yaz aylarında kombinlerinizin tamamlayıcı parçası hâline gelecek Muya Penelope Anatomik Tabanlı Terlik, hemen her ortamda rahatlıkla tercih edebileceğiniz bir model. Anatomik iç tabanı vücut ağırlığını eşit şekilde yayarak ayak parmaklarını ve baldır kaslarını yormadığı için uzun yürüyüşlerde bile rahat hissettirir. Terlemeyi engelleyen iç tabanı sıcak yaz aylarında ayak sağlığını destekler. Âdeta spor ayakkabı konforu sunan ürünün tam 9 farklı renk seçeneği mevcut. Yaz kombinlerinizin vazgeçilmezi olmaya aday terlikle yumuşacık ve konforlu adımlar atmaya hazır mısınız?

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2. Asil siyahla tüm gözler üzerinizde: 20tasarımterlik Slide Kalın Tabanlı Terlik

Balmain'in 12.000 TL'ye sattığı terliğe alternatif modeller

Balmain'in yenilikçi ve iddialı tarzını yakalamak isteyenlere sıradaki önerimiz 20tasarımterlik Slide Kalın Tabanlı Terlik. Düz siyah rengiyle hemen her kombine uyum sağlayacak terlik, detaylardan uzak ve sade tasarımıyla oldukça şık. Kaymaz tabanlı olduğu için deniz ve havuz kenarında rahatlıkla tercih edebilirsiniz. Tam kalıp olarak üretilen modeli ayak numaranıza uygun olarak seçebilirsiniz. Oldukça konforlu iç tabanı, kalın topuk boyu, ayakları saran stiliyle göz dolduran ve Balmain'in modelini aratmayan terliği sıcak yaz aylarında her kombinde kullanmak isteyeceksiniz, bizden söylemesi!

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3. Bulutlarda yürüyor gibi hissedin: WYSBAOSHU Terlik

Balmain'in 12.000 TL'ye sattığı terliğe alternatif modeller

Yumuşacık tabanıyla âdeta bulutların üzerinde yürüyormuş gibi hissedeceğiniz bir modele ne dersiniz? Ayaklarınızın şeklini alan WYSBAOSHU Terlik ile gün boyu konforlu hissedebilir, ayaklarınıza hak ettiği rahatlığı sunabilirsiniz. Islandığı zaman rahatsız eden seslere yol açmayan terliğin tabanı kaymaz özellikte olduğundan havuz ve deniz kenarında da rahatlıkla tercih edebilirsiniz. Tam 12 farklı renk seçeneği bulunduğu için zevkinize en uygun ürünü kolayca seçebilirsiniz. Yaz aylarında yapacağınız spor kombinlerinizi şık ve rahat terlikle taçlandırabilir, bulunduğunuz ortamdaki tüm dikkatleri üzerinize çekebilirsiniz.

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4. Her yerde stilini yansıtmak isteyenlere: Under Armour UA M Locker IV SL Terlik

Balmain'in 12.000 TL'ye sattığı terliğe alternatif modeller

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Balmain'in fütürist tarzını sevdiniz ancak daha ince tabanlı modelleri tercih ediyorsanız Under Armour UA M Locker IV SL Terlik tam size göre! Gri, lacivert ve siyah olmak üzere 3 farklı rengi bulunan model ıslandığı zaman çabuk kurur. Hem taban hem üst kısımda yer alan delikler suyun hızla uzaklaşmasını sağlar. Bu sayede ürünü, deniz ve havuz kenarında gönül rahatlığıyla tercih edebilirsiniz. Konforlu EVA tabanı sayesinde gün boyu giyseniz da ayaklarınızı yormaz. Üst kısımda yer alan logo ürüne minimalist bir hava katar. Çizgi detayları ise şık bir duruş sergiler.

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5. Kaliteyi hissedin: Tommy Hilfiger Tommy Jeans Flatform Pool Slide

Balmain'in 12.000 TL'ye sattığı terliğe alternatif modeller

Kalitesiyle uzun yıllar kombinlerinizi taçlandıracak, yaz aylarında ayaklarınıza konforu getirecek şık bir model arayışındaysanız Tommy Hilfiger Tommy Jeans Flatform Pool Slide ile bu arayışınız sona erebilir. Kalın topuğuyla yumuşacık adımlar atmanıza yardım eder. Ayaklarınızı sardığı için uzun süre kullansanız da konfordan ödün vermez. Tırtıklı alt tabanı yeri sağlam şekilde kavrar ve kazaları engeller. Üst kısımda yer alan marka ismi ise ürüne estetik bir detay katar. Rahat kalıbıyla yaz boyu ayağınızdan çıkarmak istemeyeceğiniz model, düz siyah rengi ve sade tasarımıyla gören herkesin beğenisini kazanacak.

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6. Sade şıklık arayanlara: Sonimix Soelite Flatform Terlik

Balmain'in 12.000 TL'ye sattığı terliğe alternatif modeller

Abartılı detaylardan uzak, sade, şık ve günlük kombinlere rahatlıkla uyum sağlayacak Sonimix Soelite Flatform Terlik, uygun fiyatıyla da yüzünüzü güldürecek. Kalın düz topuğu kaydırmaz özellikte olduğu için yeri sıkıca kavrar ve kayıp düşmeleri engeller. Kaliteli materyallerle üretildiğinden kolay kolay yıpranmayan ürün, uzun süre size eşlik eder. Tam kalıp olarak üretilen ve ayak numaranızı aldığınızda sizi asla yarı yolda bırakmayacak modelin 4 farklı renk seçeneği mevcut. Sıcak yaz aylarının kurtarıcısı hâline gelecek terliği edinmeden tatil planı yapmayın!

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7. Modaya ayak uydurun: SOBY SHOES Unisex Yeezy Terlik

Balmain'in 12.000 TL'ye sattığı terliğe alternatif modeller

Geniş beden skalası ve 5 farklı rengiyle sizi bekleyen SOBY SHOES Unisex Yeezy Terlik ile fütürist tarzınızı tamamlamak ister misiniz? Anatomik iç tabanı sayesinde terliği tüm gün giyseniz de yorgunluk hissini minimum seviyede yaşayacaksınız. 3 cm kalınlığındaki topuğuyla ayaklarınızı rahat ettirecek terliğin alt tabanı tırtıklı şekilde tasarlandığı için yere sağlam basmanızı sağlar. Yumuşak ve esnek yapısı ise rahat hareket imkânı tanır. Suya dayanıklı modeli yıkayarak kolayca temizleyebilirsiniz. Hem kadın hem erkek kullanımına uygun terlikle günlük kombinlerinizi tamamlamaya ne dersiniz?

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8. Gün boyu devam edecek konforun keyfini çıkarın: Sonimix Soelite Hm Model Unisex Slide Terlik

Balmain'in 12.000 TL'ye sattığı terliğe alternatif modeller

Hafif ve şık tasarımıyla Balmain'in yenilikçi modelini aratmayacak Sonimix Soelite Hm Model Unisex Slide Terlik, şıklığının yanı sıra bütçe dostu fiyatıyla da kalbinizi fethedebilir. Oldukça konforlu kalın alt tabanı kaydırmaz özellikte olduğu için her türlü zeminde rahatça hareket etme imkânı tanır. Kaliteli materyallerle üretilen model uzun yıllar kombinlerinizi taçlandırır. Hemen her renk ve tarzda oluşturacağınız günlük kombinlerinizle kusursuz uyumu yakalar. Hem kadın hem erkek kullanımına uygun şık terliğin 8 farklı renk seçeneği ve geniş beden skalası arasından size uygun ürünü seçerek yaz kombinlerinizi taçlandırın!

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