HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Balon balığı yedi, hayatını kaybetti! Ekipler harekete geçti

Balon balığı yedi, hayatını kaybetti! Ekipler harekete geçti

05.01.2021 15:23 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Balon balığı yedi, hayatını kaybetti! Ekipler harekete geçti

Van’da balıkçı arkadaşıyla birlikte pişirdikleri balon balığını yiyerek zehirlenen K.İ. isimli fırıncının tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmesi ekipleri harekete geçirdi.

Geçtiğimiz günlerde su ürünlerini satan bir balıkçı, kaya balığına benzettiği balon balığını fırıncı arkadaşıyla birlikte pişirdi. Pişirdikleri balon balığını yiyerek zehirlenen balıkçı ile fırıncı arkadaşı hastaneye kaldırıldı. Balon balığını yiyerek zehirlenen K.İ., tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirirken, balıkçının ise hastanedeki tedavisi devam ediyor.

EKİPLER HAREKETE GEÇTİ

Bir kişinin ölümüyle sonuçlanan balık zehirlenmesinin ardından Van Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde perakende ve balık tezgahlarında yapılan su ürünleri denetimleri esnasında zehirli balon balığı konusunda bilgilendirmelerde bulunuldu.

Balıkçılık ve Su ürünleri Şube Müdürü Muhammet Demir'in de katılımıyla yapılan denetimlerde, balıkların avlanabilir asgari boyları, balıkların tazeliği kontrol edilerek, son zamanlarda ülkede görülen zehirli balon balığı konusunda balıkçılar bilgilendirildi.

Kentteki balıkçılar ise balon balığının bir deniz canlısı olduğunu, Van Gölü’nde yaşamadığını belirterek, daha çok kaya balığına benzeyen zehirli balon balığına dikkat edilmesi gerektiğini belirtti. Balıkçılar, vatandaşın güvenilir balıkçılardan deniz ürünlerini satın alması konusunda önerilerde bulundu.

Kaynak: İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İnternetten satışa çıkartmıştı! Otomobilini dolandırıcılara kaptırdı İnternetten satışa çıkartmıştı! Otomobilini dolandırıcılara kaptırdı
Yasaklar ne zaman bitecek?Yasaklar ne zaman bitecek?
26 milyon TL'yi aşan büyük ikramiye!26 milyon TL'yi aşan büyük ikramiye!

En Çok Okunan Haberler

Otomobilini internetten satışa çıkardı, hayatının şokunu yaşadı

Otomobilini internetten satışa çıkardı, hayatının şokunu yaşadı

Çin'den alınan koronavirüs aşılarıyla ilgili açıklama

Çin'den alınan koronavirüs aşılarıyla ilgili açıklama

Çukur'da şok ayrılıklar! Ünlü oyuncular veda etti

Çukur'da şok ayrılıklar! Ünlü oyuncular veda etti

Kısa Çalışma Ödeneği ve işsizlik maaşı bugün yatıyor

Kısa Çalışma Ödeneği ve işsizlik maaşı bugün yatıyor

Patronunun içeceğine korona hastasının tükürüğünü karıştırdı

Patronunun içeceğine korona hastasının tükürüğünü karıştırdı

Flaş mutant virüs açıklaması: Sayı yükselebilir

Flaş mutant virüs açıklaması: Sayı yükselebilir

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Korkutan deprem! Peş peşe iki kere sallandı

Korkutan deprem! Peş peşe iki kere sallandı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Bakan Soylu'dan Yılmaz Özdil'e çok sert yanıt

Bakan Soylu'dan Yılmaz Özdil'e çok sert yanıt

TEM Otoyolu'nda kavga! Tek yumrukla yere serildi

TEM Otoyolu'nda kavga! Tek yumrukla yere serildi

Meteoroloji uyardı! Yağışlı hava geliyor

Meteoroloji uyardı! Yağışlı hava geliyor

Diğer Haberler

Yasaklar ne zaman bitecek? Hafta sonu sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? Yasaklar ne zaman kalkacak?

Yasaklar ne zaman bitecek?

Evinde ölü bulunan Kristina son mesajını sevgilisine yollamış

Evinde ölü bulunan Kristina son mesajını sevgilisine yollamış

Trabzon'da şaşkına çeviren görüntü! Sokaklarda böyle geziyor

Trabzon'da şaşkına çeviren görüntü! Sokaklarda böyle geziyor

Boğaziçi Üniversitesi'ndeki protesto sırasında kapıya asılan kelepçe olay oldu

Kapıya asılan kelepçe olay oldu! Altaylı'dan sert tepki

Bolu Valiliği duyurdu! 25 Ocak'a kadar faaliyetleri durduruldu

Valilik duyurdu! 25 Ocak'a kadar faaliyetleri durduruldu

Bursa'da vaka sayıları azaldı, HES uygulamasındaki harita yeşile döndü

Bir ilde sevindiren görüntü! Harita yeşile döndü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.