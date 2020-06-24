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Balon balığından parmağını son anda kurtardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.06.2020 16:39 | Son Güncelleme

Antalya'da dalgıç Çağdaş Özsarı, tekne turunda su altı kamerasıyla çekim yaptığı sırada, balon balığının parmağını ısırmasından son anda kurtuldu.

Asıl yaşam alanları Hint ve Pasifik okyanuslarıyla Kızıldeniz olan, iklim değişikliğine bağlı sıcaklık artışının etkisiyle Süveyş Kanalı aracılığıyla Akdeniz'e de yayılan balon balığı, Türkiye'nin Akdeniz kıyılarında da çokça görülmeye başlandı. Keskin dişleriyle balıkçı ağlarına zarar veren ve misinaları rahatça koparabilen benekli balon balığı, aynı zamanda zehirli bir tür olduğu için tüketilemiyor. Akdeniz'in diğer canlılarıyla beslendiği için balıkçılığa da olumsuz etkisi olan balon balığı, geçen yıl Mersin'in Anamur ilçesinde 8 yaşındaki E.B.D.'nin sol el yüzük parmağının son boğumunu ısırarak kopartmıştı.

PARMAĞINI KOPARILMAKTAN KURTARDI

İki gün önce Antalya'nın Kaş ilçesinden arkadaşlarıyla tekneyle deniz turuna çıkan dalgıç Çağdaş Özsarı da benzer bir tehlike atlattı.
Kaş-Kekova arasında açıkta tekneyle turladıkları sırada, su altı kamerasıyla balon balıklarını görüntülemek isteyen Özsarı'nın denize attığı yemlere, 15'e yakın balon balığı geldi. Balon balıklarını daha yakından çekmek için kamerasını denize sokan Özsarı'nın parmağını, bir balon balığı ısırmaya çalıştı. Özsarı, reflekse çektiğini parmağını, kopartılmaktan kurtardı.
Tekneyle gezerken balıkların videosunu çekmek için denize yem attığını söyleyen Özsarı, şunları ifade etti:
"Attığım yem nedeniyle deniz yüzeyine 15'e yakın balon balığı geldi. Balon balıklarını çekmeye başladım. Biraz daha yakından çekmek için kameramı suya sokmak istedim. O sırada biri elimi ısırmaya çalıştı. Dişlerini parmağımda hissettim. Refleksle geri çektim ve kurtuldum. Ağızları vakumlu olduğu için ısırmak istedikleri nesneyi önce ağızlarına çekip sonra dişleyen bir tür. Isırınca kemiği bile kırıp, kopartabilecek gücü var. Birçok videoda tenekeyi bile kolayca kopartabildiğini gördük."

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