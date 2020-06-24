Balon balığından parmağını son anda kurtardı

Asıl yaşam alanları Hint ve Pasifik okyanuslarıyla Kızıldeniz olan, iklim değişikliğine bağlı sıcaklık artışının etkisiyle Süveyş Kanalı aracılığıyla Akdeniz'e de yayılan balon balığı, Türkiye'nin Akdeniz kıyılarında da çokça görülmeye başlandı. Keskin dişleriyle balıkçı ağlarına zarar veren ve misinaları rahatça koparabilen benekli balon balığı, aynı zamanda zehirli bir tür olduğu için tüketilemiyor. Akdeniz'in diğer canlılarıyla beslendiği için balıkçılığa da olumsuz etkisi olan balon balığı, geçen yıl Mersin'in Anamur ilçesinde 8 yaşındaki E.B.D.'nin sol el yüzük parmağının son boğumunu ısırarak kopartmıştı.

PARMAĞINI KOPARILMAKTAN KURTARDI

İki gün önce Antalya'nın Kaş ilçesinden arkadaşlarıyla tekneyle deniz turuna çıkan dalgıç Çağdaş Özsarı da benzer bir tehlike atlattı.

Kaş-Kekova arasında açıkta tekneyle turladıkları sırada, su altı kamerasıyla balon balıklarını görüntülemek isteyen Özsarı'nın denize attığı yemlere, 15'e yakın balon balığı geldi. Balon balıklarını daha yakından çekmek için kamerasını denize sokan Özsarı'nın parmağını, bir balon balığı ısırmaya çalıştı. Özsarı, reflekse çektiğini parmağını, kopartılmaktan kurtardı.

Tekneyle gezerken balıkların videosunu çekmek için denize yem attığını söyleyen Özsarı, şunları ifade etti: