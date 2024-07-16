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Balon krizi tırmanıyor! Kuzey Kore'den çok sert tepki: Pislikleri uyarıyoruz! Korkunç bir bedel ödemeye hazır olun!

16.07.2024 11:02
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Kuzey Kore ile Güney Kore arsındaki 'balon' krizi giderek büyüyor. Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un’un kız kardeşi Kim Yo Jong, Güney Kore’den propaganda broşürleri taşıyan 29 balon gönderildiğini ve buna misilleme sinyali vererek “Korkunç bir bedel ödemeye hazır olun” uyarısında bulundu.

Balon krizi tırmanıyor! Kuzey Kore'den çok sert tepki: Pislikleri uyarıyoruz! Korkunç bir bedel ödemeye hazır olun!

Kuzey Kore ile Güney Kore arasında geçtiğimiz Mayıs ayında başlayan balon gerilimi yeniden tırmandı. Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un’un kız kardeşi ve Kore İşçi Partisi Merkez Komitesi Başkan Yardımcısı Kim Yo Jong, yaptığı yazılı açıklamada Güney Kore’den ülkelerine propaganda broşürleri taşıyan 29 balon gönderildiğini duyurdu.

Sabah saatlerinde Cholwon bölgesinde 10, Sinphyong bölgesinde 8, Ichon bölgesinde 5, Phangyo bölgesinde 4, Koksan bölgesinde 1 ve Phyonggang bölgesinde 1 adet büyük balon bulunduğunu kaydeden Kim, “Diğer bölgelerden de propaganda broşürleri bulunduğuna ilişkin raporlar alındı” dedi.

ÇOK SERT MİSİLLEME SİNYALİ: "PİSLİKLERİ TEKRAR SERT BİR ŞEKİLDE UYARIYORUZ"

İlgili birimlerin analiz ve imha çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Kim, “Pislikleri tekrar sert bir şekilde uyarıyoruz. Korkunç bir bedel ödemeye hazır olmalılar” ifadelerini kullandı. Kim, Güney Kore’nin “kaba ve kirli” oyununu sürdürmesi halinde ülkesinin karşı eylem şeklinin değişeceği uyarısında bulundu.

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ÇÖP BALONLARIYLA KARŞILIK VERMİŞTİ

Kuzey Kore, Güney Koreli aktivistlerin balonlarla ülkeye propaganda broşürleri göndermesine tepki olarak, çöp taşıyan bini aşkın balonu 28 Mayıs itibarıyla Güney Kore’nin sınır bölgelerine göndermişti. Kuzey Kore’ye misilleme yapan Güney Kore hükümeti ise 2018 yılında imzalanan askeri gerilimleri azaltmaya yönelik anlaşmayı tamamen askıya aldığını açıklamıştı.

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Ülkeden ülkeye çöp dolu torba taşıyan balonlar yolladılar! Ülkeden ülkeye çöp dolu torba taşıyan balonlar yolladılar!

(İHA)Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Güney Kore Kuzey Kore
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