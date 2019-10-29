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Balonla yükseldikleri 1600 metrede hayatlarını birleştirdiler

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.10.2019 16:18 | Son Güncelleme

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, bindikleri sıcak hava balonuyla 1600 metre yüksekliğe çıkan Ecem Şare (28) ve Gökhan Ekbiç (30), nikahlarının burada kıyılmasıyla dünyaevine girdi.

Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA) - DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, bindikleri sıcak hava balonuyla 1600 metre yüksekliğe çıkan Ecem Şare (28) ve Gökhan Ekbiç (30), nikahlarının burada kıyılmasıyla dünyaevine girdi. Cumhuriyetin ilanının 96'ncı yıl dönümünde evlenen çift, iki bayramı bir arada yaşadıklarını söyledi.
UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki 'beyaz cennet' Pamukkale semalarında, sıcak hava balonunda hayatını birleştirmek isteyen Ecem Şare ile Gökhan Ekbiç, bu hayalini gerçekleştirdi. Cumhuriyetin ilanının 96'ncı yıl dönümünün kutlandığı 29 Ekim'in sabahında, sıcak hava balonuna binen çift, nikah memuru ve şahitler ile 1600 metre yükseldi. Çiftin nikahını, Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki kıydı. Çifte mutluluklar dileyen Örki, nikah cüzdanını Ecem Şare'ye verdi. Pamukkale'nin, Türkiye'nin önemli turizm alanlarından olduğunu belirten Başkan Örki, "Bugün Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyoruz. İstiyoruz ki bütün bu güzellikleri, dünyanın dört bir tarafından gelen bütün misafirlerimiz yaşasın, görsün. Pamukkale ve Denizli, dünyada çok daha fazla konuşulur bir ilçe ve il haline dönüşsün. Gayretimiz hep bu noktadadır. Çiftimize bir ömür mutluluk diliyorum. Onlar sayesinde biz de böyle güzelliklere şahitlik yapmış olduk" dedi.
Ecem Şare, nikah törenini unutamayacağını belirterek, "Hayallerimiz gerçek oldu. Nikahımızı Cumhuriyet Bayramı'nda özellikle Pamukkale'de balona binerek gerçekleştirmek istedik. Başkanımız Avni Örki de bizi kırmadı. Her şey için çok teşekkür ederiz, çok güzeldi" diye konuştu.
Damat Gökhan Ekbiç ise iki bayramı bir arada yaşadıklarını dile getirerek, "Çok mutluyuz. Bu anı hep hayal etmiştim. Gökyüzünde nikahımız kıyıldı. Çifte bayram oldu bizim için" dedi.

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