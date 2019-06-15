Balonlar gökyüzüne İdlib için bırakıldı

Suriye'de Beşşar Esed rejimince ülkenin kuzeyindeki İdlib kentine düzenlenen hava saldırılarını protesto etmek ve yaşamını yitiren sivillere dikkati çekmek için gökyüzüne balonlar bırakıldı.

WeAreTheLove(Biz Sevgiyiz) Platformunca İdlib'de Esed rejimince gerçekleştirilen hava saldırılarını protesto etmek için 15 farklı ülkede aynı anda balon uçuruldu. Türkiye ayağında Sıhhiye Abdi İpekçi Parkında bir araya gelen katılımcılar balonları gökyüzüne bıraktı.

Platform adına bir konuşma yapan Talha Keskin, Londra, Paris, Brüksel, Lahey, Berlin, Cenevre, Viyana, Washington, Ljublajana, Zagreb, Saraybosna, Podgorica, Priştine, Üsküp, Tiran, Atina, Ankara ve İdlib'de yerel ile uluslararası sivil toplum kuruluşlarının öncülüğünde İdlib'de yaşayan insanlarla dayanışma için bir araya geldiklerini belirtti.

BM Genel Sekreter Yardımcısı Ursula Mueller'ın "İdlib'te kuşatılmış ve saldırıya uğrayan milyonlarca kadın, çocuk ve erkek, modern tarihimizdeki en kötü trajedilerden birinin daha fazla yayılmasını durdurmak için uluslararası kamuoyunun desteğine muhtaç durumda" ifadesini hatırlatan Keskin, "İdlib'de her gün evler, hastaneler ve okullar bombalanıyor. Siviller, kuşatılmış bölgelerde mahsur kalmış durumda. Ne kaçabiliyorlar ne de bombalardan saklanabilecek bir yerleri var." diye konuştu.