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Balonlar İdlib için uçuruldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.06.2019 17:05 | Son Güncelleme

SURİYE'nin İdlib kentinde yaşananlara dünya kamuoyunun dikkatini çekmek için, 'Biz Sevgiyiz Platformu'nca, 17 farklı ülke ile aynı anda, Ankara'da balon uçuruldu.

Özkan ARSLAN-Harun ÖZALP-Haluk KARAARSLAN/ ANKARA, (DHA)- SURİYE'nin İdlib kentinde yaşananlara dünya kamuoyunun dikkatini çekmek için, 'Biz Sevgiyiz Platformu'nca, 17 farklı ülke ile aynı anda, Ankara'da balon uçuruldu.

Biz Sevgiyiz Platformu'nun çağrısıyla yüzlerce kişi, Sıhhiye Abdi İpekçi Parkı'nda toplandı. Balonların uçurulması öncesi basın açıklaması yapan platformun Türkiye temsilcisi Talha Keskin, eylemin aynı anda, binlerce insanın katılımıyla Londra, Paris, Brüksel, Lahey, Berlin, Cenevre, Viyana, Washington, Ljublajana, Zagreb, Saraybosna, Podgorica, Pri?tine, Üsküp, Tiran, Atina ve İdlib'de yapıldığını söyledi. Keskin, İdlib'de her gün evlerin, hastanelerin ve okulların bombalandığını belirterek, "Siviller, kuşatılmış bölgelerde mahsur kalmış durumda. Ne kaçabiliyorlar ne de bombalardan saklanabilecek bir yerleri var. Bugün, dünyanın dört bir yanındaki sıradan insanlar olarak İdlib ile dayanışma amacıyla 18 ülkede bir araya geldik" dedi.

Keskin, uluslararası kamuoyuna üç mesajları olduğunu belirterek, "Suriye'nin İdlib şehrindeki acımasız savaş durdurulmalı, sivillerin, okulların ve hastanelerin kasıtlı olarak bombalanmasına son verilmelidir. Kimyasal silah ve tecavüzü savaş silahı olarak kullanarak savaş suçu işleyen bütün sorumluların adalete hesap vereceği garanti edilmelidir. İdlib içindeki ve dışındaki sivillerin acılarını hafifletmek için insani yardımların sağlanmasının önündeki engeller kaldırılmalı, Suriye'nin barış, istikrar ve bütünlüğü güvence altına alınmalıdır" dedi.

Basın açıklamasının ardından, parkta toplanan yüzlerce kişi, ellerindeki beyaz balonları gökyüzüne bıraktı. Kadın ve çocukların da katıldığı etkinlikte gökyüzü beyaz renkli balonlarla kaplandı, renkli görüntüler oluştu.

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