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Balonlar "otizmde farkındalık" için havalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.04.2019 15:52 | Son Güncelleme

İzmir, Denizli, Manisa ve Uşak'ta 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi

Balonlar "otizmde farkındalık" için havalandı

İZMİR (AA) - İzmir, Denizli, Manisa ve Uşak'ta 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü dolayısıyla etkinlikler gerçekleştirildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce organize edilen etkinlikte otizmli bireyler ve aileleri bando eşliğinde Cumhuriyet Meydanı'ndan Konak Meydanı'na yürüdü.

Yürüyüşe katılanlar ellerinde mavi balonlar ve "Otizmi fark et, kabul et, bizimle yürü" ,"Otizmin farkındayız, çözümde bir aradayız" yazılı pankartlar taşıdı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İzmir İl Müdür Vekili Nadir Maşalacı, etkinliğin gerçekleşmesinde katkısı olan herkese teşekkür ederek, bugün farkındalık yaratmak için bir araya geldiklerini söyledi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Gezici Sahnesi'nde yapılan ve otizmde farkındalık yaratmayı hedefleyen etkinlikte Karabağlar Nene Hatun Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi Ritim Grubu öğretmenleri, Ayşe Sevinç Solmaz Bakım ve Rehabilitasyon Merkezindeki çocuklar sahne aldı, Aşuk ile Maşuk gösterisi gerçekleştirildi.

Otizmliler etkinlikte dans ederek eğlendi.

Yürüyüşe katılanlar taşıdıkları mavi balonları gökyüzüne bıraktı.

- Denizli

Dünya Otizm Farkındalık Günü kapsamında Denizli'de otizmli bireylerin oluşturduğu mehter takımı gösteri sundu.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinasyonunda düzenlenen etkinlikte Denizli Valiliğinden 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'na "farkındalık yürüyüşü" yapıldı.

Sivil toplum kuruluşları temsilcileri, otizmli çocuklar ve aileleri ile vatandaşların katıldığı yürüyüşte, "Otizm eksiklik değil farklılıktır", "Farklılıkları birlikte fark edelim", "Hayatı paylaşmak için engel yok", "Özeliz, farklıyız, farkında mısınız?", "Geç olmadan farkına varalım" yazılı pankartlar taşındı.

Etkinlikte, otizmli bireylerden oluşan İsmail Tosunoğlu Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi Mehter Takımı, mini konser verdi.

Otizmli çocuklar, müzik eşliğinde çeşitli oyunlarla keyifli anlar yaşadı.

Etkinlik sonunda otizmi simgeleyen mavi balonlar gökyüzüne bırakıldı.

- Manisa

Manisa'da da Dünya Otizm Farkındalık Günü kapsamında Cumhuriyet Meydanı'da etkinlik düzenlendi.

Yunusemre Belediyesi, Yunusemre Kent Konseyi Engelli Meclisi tarafından "Otizm engel değil, sadece farklılıktır" sloganıyla gerçekleştirilen etkinlikte, kentteki bazı okullardan özel eğitim öğrencilerinin katılımıyla otizmli çocuklara yönelik, palyaço, el ve yüz boyama etkinliği ile dans gösterisi yapıldı.

Etkinlikte otizmli bir kişinin dünyayı nasıl gördüğünü deneyimlemek isteyen vatandaşlar, "sanal gerçeklik gözlüğü"nü takarak, otizmli bireyleri anlamaya çalıştı.

Etkinlik sonunda mavi balonlar gökyüzüne bırakıldı.

- Uşak

Uşak İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Dünya Otizm Farkındalık Günü dolayısıyla yürüyüş düzenlendi.

Uşak Belediyesi önünden başlayıp 15 Temmuz Şehitleri Meydanı'na kadar süren yürüyüşün ardından otizmli çocuklardan oluşturulan bando takımı gösteri yaptı.

Etraftakilerin ilgiyle izlediği bando gösterisiyle etkinlik son buldu.

Balonlar, otizmde farkındalık için havalandı

Balonlar, otizmde farkındalık için havalandı

Balonlar, otizmde farkındalık için havalandı

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mavi balon otizm yürüyüş

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