İZMİR (AA) - İzmir, Denizli, Manisa ve Uşak'ta 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü dolayısıyla etkinlikler gerçekleştirildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce organize edilen etkinlikte otizmli bireyler ve aileleri bando eşliğinde Cumhuriyet Meydanı'ndan Konak Meydanı'na yürüdü.

Yürüyüşe katılanlar ellerinde mavi balonlar ve "Otizmi fark et, kabul et, bizimle yürü" ,"Otizmin farkındayız, çözümde bir aradayız" yazılı pankartlar taşıdı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İzmir İl Müdür Vekili Nadir Maşalacı, etkinliğin gerçekleşmesinde katkısı olan herkese teşekkür ederek, bugün farkındalık yaratmak için bir araya geldiklerini söyledi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Gezici Sahnesi'nde yapılan ve otizmde farkındalık yaratmayı hedefleyen etkinlikte Karabağlar Nene Hatun Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi Ritim Grubu öğretmenleri, Ayşe Sevinç Solmaz Bakım ve Rehabilitasyon Merkezindeki çocuklar sahne aldı, Aşuk ile Maşuk gösterisi gerçekleştirildi.

Otizmliler etkinlikte dans ederek eğlendi.