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BALOSB Gökköy Lojistik Merkeziyle Avrupa ve Orta Asya’ya açılacak

21.01.2021 15:45 | Son Güncelleme:
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Balıkesir Organize Sanayi Bölgesi Bölge Müdürü Mesut Eray, AK Parti Balıkesir Milletvekili Yavuz Subaşı’yı ağırladı.

Balıkesir Organize Sanayi Bölgesi Bölge Müdürü Mesut Eray, AK Parti Balıkesir Milletvekili Yavuz Subaşı’yı ağırladı. BALOSB hakkında Milletvekili Subaşı’nı bilgilendiren Mesut Eray fabrika ziyaretleri yaparak Gökköy Lojistik Merkezi’nde incelemelerde bulundu.

BALOSB Gökköy Lojistik Merkezi’nde incelemelerde bulunan Balıkesir Milletvekili Yavuz Subaşı daha sonra Gümrük Müdürlüğü’nün kurulması için tahsis edilen araziye gitti. Subaşı Gümrük Müdürlüğü’nün kurulmasıyla Lojistik merkezin daha etkin kullanılacağını söyledi.

AK Parti Balıkesir Milletvekili Yavuz Subaşı BALOSB’ne giderek bir dizi inceleme ve ziyaretlerde bulundu. Milletvekili Subaşı’na BALOSB Müdürü Mesut Eray eşlik etti. Önce Gökköy Lojistik Merkezine giderek Müdür Vekili Şenol Belge ve Lokomotif Bakım Şefi Bülent Gürtekin’den merkez ile ilgili bilgi aldı. Gürtekin yaptığı açıklamada “Gökköy Lojistik Merkezinin Bandırma-Tekirdağ Trenferi hattı ile (trenlerin feribot ile bir yerden başka bir yere taşınması) Avrupa’ya, Eskişehir üzerinden Kars-Tiflis-Bakü hattına entegre olarak Orta Asya’ya kesintisiz demiryolu ulaşım imkanına sahip olduğunu belirtmiştir. Subaşı ise konuşmasında “Gökköy Lojistik Merkezinin Ege ve Marmara Bölgesinin en önemli demiryolu taşıma üslerinden biri olduğunu vurgulayarak özellikle BALOSB’de Gümrük Müdürlüğünün kurulması ile Lojistik Merkezin daha etkin kullanılacağını ifade etti. Daha sonra Subaşı Gümrük Müdürlüğü için ayrılan araziye giderek BALOSB Müdürü Mesut Eray tarafından gümrük yerleşim planı kapsamında bilgilendirildi.
BEKSAN Çivi A.Ş. fabrikası ile ziyaretlerine devam eden Subaşı BALOSB Yönetim Kurulu Başkan Vekili Hüseyin Bekki’den BALOSB 2021 yatırımları hakkında bilgi aldı. Ayrıca bölgenin istihdamına ve nitelikli personel ihtiyacının karşılanmasına katkı verecek olan MESTEM (Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi) Subaşı ile BALOSB Müdürü Mesut Eray tarafından gezilerek atölyeler görüldü ve Metal İşleri atölyesinde Subaşı kaynak simülatörünü inceleyerek ilk kaynağını yaptı. MESTEM Müdürü Şaban Savaş’tan açılacak kurslar hakkında bilgi aldı. BALOSB ziyareti sonunda Subaşı OSB’lerin şehrin ekonomisine yön veren atardamarlardan birisi olduğunu, Gümrük Müdürlüğünün faaliyete geçmesiyle Gökköy Lojistik Merkezinin daha aktif kullanılacağını, bunun da şehrin ve ülkenin ihracat rakamlarına olumlu yansıyacağını ifade etti.

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