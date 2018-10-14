HABER

"Baltacı Mehmet ve Katerina Müzikali" Bursa'da sahnelendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.10.2018 22:40 | Son Güncelleme

"Baltacı Mehmet ve Katerina Müzikali" Bursa'da sahnelendi

Prut Zaferi'nin önemli isimlerinden Baltacı Mehmet Paşa'nın hayatının anlatıldığı "Baltacı Mehmet ve Katerina Müzikali" Bursa'da sahnelendi.

Bursa Büyükşehir Belediyesinin destekleriyle, Merinos Atatürk Kongre Kültür Merkezi Osmangazi Salonu'nda seyirciyle buluşan müzikali Celal Bıyıklı yönetti.

Eseri kaleme alan aynı zamanda başrol oyuncusu Türker Kurugül, performansıyla sanatseverlerin beğenisini topladı.

Yaklaşık 120 kişilik kadro tarafından, Osmanlı dönemini yansıtan kıyafetlerle sahnelenen müzikal, sanatseverlere görsel şölen yaşattı.

Gecenin sonunda seyirciyi selamlayan dans grubu, uzun süre ayakta alkışlandı.

PARTNERİşte şöhreti tatmadan önceki Marilyn Monroeİşte şöhreti tatmadan önceki Marilyn Monroe
GÜNCELLEME - Düzce'de askeri araç devrildi: 4 yaralıGÜNCELLEME - Düzce'de askeri araç devrildi: 4 yaralı
Siverek’i toz bulutu kapladıSiverek’i toz bulutu kapladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
"Baltacı Mehmet Ve Katerina Müzikali" Celal Bıyıklı

En Çok Okunan Haberler

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Atatürk'e hakaret içeren video, sosyal medyayı ayağa kaldırdı

Atatürk'e hakaret içeren video, sosyal medyayı ayağa kaldırdı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Kral Selman görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Kral Selman görüştü

MHP'den Akşener hakkında çok sert sözler: Sanki Venüs'ten gelmiş bir yaratık

MHP'den Akşener hakkında çok sert sözler: Sanki Venüs'ten gelmiş bir yaratık

AK Partili Belediye Başkanı'nın oğlunu aracında başından vurdular!

AK Partili Belediye Başkanı'nın oğlunu aracında başından vurdular!

Aydın'da kinlenen deve dehşet saçtı! Bakıcısını feci şekilde öldürdü

Aydın'da kinlenen deve dehşet saçtı! Bakıcısını feci şekilde öldürdü

Köprüde ölüm yarışı! Fenomen olmak için bunu da yaptılar

Köprüde ölüm yarışı! Fenomen olmak için bunu da yaptılar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.