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Baltalı cinayet sanığı: Cezaevleri şartları ağır, tahliyemi istiyorum

YAŞAM HABERLERİ  | 28.09.2019 10:10 | Son Güncelleme

BURSA'da, fabrika bekçisi Süleyman Kıran'ı (51) evinde baltayla öldürüp 450 lirasını aldığı iddiasıyla 'kasten adam öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu, 'yağma' suçundan da 15 yıl hapis cezası istenen inşaat işçisi Cevdet Uçar(50), cezaevi şartlarının yetersiz ve ağır olduğunu öne sürerek, tahliyesini istedi.

Baltalı cinayet sanığı: Cezaevleri şartları ağır, tahliyemi istiyorum

Halil ÖZÇOBAN/BURSA,(DHA)- BURSA'da, fabrika bekçisi Süleyman Kıran'ı (51) evinde baltayla öldürüp 450 lirasını aldığı iddiasıyla 'kasten adam öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu, 'yağma' suçundan da 15 yıl hapis cezası istenen inşaat işçisi Cevdet Uçar(50), cezaevi şartlarının yetersiz ve ağır olduğunu öne sürerek, tahliyesini istedi.
Olay, geçen yıl Şubat ayında, Nilüfer ilçesi Hasanağa Mahallesi'nde meydana geldi. Fabrikada bekçilik yapan 1 çocuk babası Süleyman Kıran, evinde baltayla başına vurularak öldürüldü. Kıran işyerine gitmeyince, durumdan şüphelenen mesai arkadaşları evine geldi. Kıran'ın cesediyle karşılan arkadaşları, polise haber verdi. Polis, olayla ilgili Cevdet Uçar'ı gözaltına aldı. Binaya girip çıkarken güvenlik kamerasına yansıyan Uçar'ın, ayakkabısında da Kıran'ın kan izine rastlandı. Uçar'ın, Kıran'ı öldürdükten sonra cebinden aldığı 450 lira ile olay sırasında kullandığı eldiven toprağa gömülü bulundu. Sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Cevdet Uçar, tutuklandı.
Bursa 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'kasten adam öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 'yağma' suçundan da 15 yıl hapis istemi ile açılan davanın görülmesine devam edildi. Duruşmada hazır bulunan tutuklu sanık Cevdet Uçar, "İnşaat işi yapıyordum. Süleyman Kıran'la evinin yanında bulunan arsasına ev yapmak için 25 bin lira karşılığında anlaştım. Bana 20 bin lira peşin verdi. İş devam ederken kurlardaki artış sebebiyle zarar ettiğimi anlayınca ek ücret talep ettim. Bana ödeyeceğini söyledi. Ben cebimden para harcayarak evi tamamladım. Evi teslim ettikten sonra beni oyalamaya başladı. Bu sırada ekonomik olarak zor durumdaydım" dedi.
'ÜZERİMDEKİ ELBİSELERİ ÇEŞMEDE YIKADIM'
Parayı istemek için Süleyman Kıran'ın evine gittiğini, bahçede gördüğü baltayı aralarında tartışma çıkabileceğini tahmin ederek yanına aldığını aktaran Cevdet Uçar, "Süleyman, bahçenin ışığını açtı ve ben bulunduğum yerden yanına gittim. Aramızda tartışma çıktı. Boğuşmaya başladık. Birkaç kez başına balta ile vurup, etkisiz hale getirdim. Panikle Süleyman'ı evin içerisine soktum. Fayanslar kanlandığı için banyodan aldığım havluyla sildim. Süleyman'ın evine gittim ve para bulamadım. Bahçedeki cep telefonu ve cüzdanı evin içerisine attım. Evim ile Süleyman'ın evinin arası 300 metreydi. Evimin bahçesindeki çeşmede elbiseleri yıkadım" diye konuştu.
'EŞİM ŞEKER HASTASI'
20 aydır tutuklu olduğunu dile getiren Uçar, "Oğlum iki ay önce ameliyat oldu. Eşim şeker hastalığı tedavisi görüyor. Cezaevi şartları yetersiz ve ağır. Tahliyemi talep ediyorum" dedi.
Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluğunun devamına karar verip, duruşmayı erteledi.

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Baltalı cinayet sanığı: Cezaevleri şartları ağır, tahliyemi istiyorumBaltalı cinayet sanığı: Cezaevleri şartları ağır, tahliyemi istiyorumBaltalı cinayet sanığı: Cezaevleri şartları ağır, tahliyemi istiyorum

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