HABER

Baltalı cinayet sanığı: Kendimi korudum

YAŞAM HABERLERİ  | 22.02.2019 12:23 | Son Güncelleme

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, evine gelerek para isteyen Seçkin Memiş'i (45) başına ve sırtına baltayla vurarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Burhan Tutal (44) hakkında 18 yıl hapis cezası istendi.

Baltalı cinayet sanığı: Kendimi korudum

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA'nın İnegöl ilçesinde, evine gelerek para isteyen Seçkin Memiş'i (45) başına ve sırtına baltayla vurarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Burhan Tutal (44) hakkında 18 yıl hapis cezası istendi. Tutal, "Öldürmek için vurmadım, kendimi savunmak için vurdum" dedi.
Olay, İnegöl’ün Hocaköy Mahallesi'nde 30 Nisan 2018 günü saat 22.30 sıralarında meydana geldi. Seçkin Memiş, çiftçilik yapan Burhan Tutal’ın evine geldi. Kapıda karşılaştığı Tutal'dan para istedi. Tutal, para vermeyi reddedince de ikili arasında kavga çıktı. Burhan Tutal, kapı girişinde duran baltayı alıp, Seçkin Memiş’e vurmaya başladı. Başına ve sırtına aldığı darbelerle ağır yaralanan Memiş, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi tarafından kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Gözaltına alınan Burhan Tutal, tutuklandı.
'Kasten adam öldürme' suçundan hakkında dava açılan Burhan Tutal, İnegöl Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmada, "Olaydan önce de gelip para istemişti. 100 lira verdim. Ardından yine istedi, yine 100 lira verdim. Benden sürekli para istiyordu. Olay günü kapımı çaldı, kapıyı açtığımda boğazıma sarıldı. Kendimi korumak için kapının girişindeki odun kesmek için kullandığım baltayı alıp, iki kez savurdum. Yere düştü. O sırada, 'Komşular yetişin, gaspçıyı vurdum' dedim. Öldürmek için vurmadım, kendimi savunmak için vurdum" dedi.
Öldürülen Seçkin Memiş'in ağabeyi Vedat Memiş ise sanıktan şikayetçi olduğunu söyledi. Cumhuriyet savcısın sanığa 18 yıl hapis cezası verilmesini talep ettiği duruşma karar için 7 Mart gününe ertelendi.

FOTOĞRAFLI

Baltalı cinayet sanığı: Kendimi korudumBaltalı cinayet sanığı: Kendimi korudumBaltalı cinayet sanığı: Kendimi korudum

Öyle bir hata ortaya çıktı ki...WhatsApp'a şikayet yağdı!Öyle bir hata ortaya çıktı ki...WhatsApp'a şikayet yağdı!
Boşanma davası sonrası çıkan kavganın şüphelileri adliyedeBoşanma davası sonrası çıkan kavganın şüphelileri adliyede
İçeride müşterilerin bulunduğu sırada kıraathane kurşunlandıİçeride müşterilerin bulunduğu sırada kıraathane kurşunlandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Manisa'da korkunç olay! 20 yıllık imam ve eşi böyle bulundu

Manisa'da korkunç olay! 20 yıllık imam ve eşi böyle bulundu

AK Parti'nin TBMM Başkan adayı belli oldu

AK Parti'nin TBMM Başkan adayı belli oldu

Meclis'te kabul edildi! Milyonları ilgilendiriyor

Meclis'te kabul edildi! Milyonları ilgilendiriyor

Çiftçilere müjde! Mazot ve gübre destek ödemeleri bugün başlıyor

Çiftçilere müjde! Mazot ve gübre destek ödemeleri bugün başlıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Tüm yurtta kutlanacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Tüm yurtta kutlanacak

Büyük operasyon başlatıldı! Onlarca asker için gözaltı kararı

Büyük operasyon başlatıldı! Onlarca asker için gözaltı kararı

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

Evden kaçan gençler bu halde bulundu! 'Gidin, canımız acımıyor'

Evden kaçan gençler bu halde bulundu! 'Gidin, canımız acımıyor'

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Yağmur bebek tıp literatürüne girebilir! Doktorlar şaşkın

Yağmur bebek tıp literatürüne girebilir! Doktorlar şaşkın

Görüntüsü olay olmuştu! Dilara yine gözaltına alındı

Görüntüsü olay olmuştu! Dilara yine gözaltına alındı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Taksim'de Arap turistle otobüsçüler arasındaki kavga kamerada

Turistle otobüsçüler birbirine girdi!

TEM Otoyolu'nda feci kaza! Taş yüklü kamyona arkadan çarptı

TEM Otoyolu'nda gece yarısı feci kaza!

5 yaşındaki zihinsel engelli çocuğa okulda şiddet iddiası

5 yaşındaki zihinsel engelli çocuğa okulda şiddet iddiası

3 kız öğrenci, bir arkadaşlarını dövüp, yerde sürükledi

3 kız öğrenci, bir arkadaşlarını dövüp, yerde sürükledi

Yeni keşfedilen bitkiye Aziz Sancar'ın adı verildi! İşte nedeni...

Yeni keşfedildi, onun ismi verildi! İşte nedeni...

'İşsizlikten bunaldım' diye not bırakıp intihar etti

Not bırakıp intihar etti! Her satırı yürekleri sızlattı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.