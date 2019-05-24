"Baltalı cinayet" sanığına müebbet

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de, bağ evinde arkadaşını balta darbeleriyle öldürdüğü ileri sürülen sanık müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık İsmail F, taraf avukatları ve maktul yakınları katıldı.

İddianamedeki suçlamalar yüzüne okunan sanık İsmail F'ye son savunması soruldu. Sanık, öldürme kastı olmadığını öne sürerek, tahliyesi ve beraatini talep etti.

Çocukluk arkadaşı olan maktul Hasan Hüseyin Değer ile olay günü bağ evine gittiklerini belirten İsmail F, burada bir süre alkol aldıktan sonra aralarında tartışma çıktığını ve Değer'in kendisine küfür ettiğini savundu.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine maktulün duvardaki tüfeğe yöneldiğini ileri süren İsmail F, ondan önce davranarak yan tarafındaki baltayı savurduğunu iddia etti.

Taraf avukatlarını dinleyen mahkemeye heyeti, sanık İsmail F'yi "kasten adam öldürmek" suçlamasıyla müebbet hapis cezasına çarptırdı.

İddianamede, sanığın, Hasan Hüseyin Değer'in baltayla kafasına 2 ve başına bir kez vurarak ölümüne sebep olduğu, maktulü olay yerinde bırakarak ticari taksiyle Antalya'ya kaçtığı belirtilmişti.

Sanığın Antalya'ya yakalanarak Kırşehir'e getirildiği bildirilen iddianamede, İsmail F'nin "kasten adam öldürme" suçundan cezalandırılması talep edilmişti.

