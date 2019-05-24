HABER

"Baltalı cinayet" sanığına müebbet

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.05.2019 13:46 | Son Güncelleme

Kırşehir'de, arkadaşını baltayla öldürdüğü iddiasıyla yargılanan sanığa müebbet hapis cezası verildi

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de, bağ evinde arkadaşını balta darbeleriyle öldürdüğü ileri sürülen sanık müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık İsmail F, taraf avukatları ve maktul yakınları katıldı.

İddianamedeki suçlamalar yüzüne okunan sanık İsmail F'ye son savunması soruldu. Sanık, öldürme kastı olmadığını öne sürerek, tahliyesi ve beraatini talep etti.

Çocukluk arkadaşı olan maktul Hasan Hüseyin Değer ile olay günü bağ evine gittiklerini belirten İsmail F, burada bir süre alkol aldıktan sonra aralarında tartışma çıktığını ve Değer'in kendisine küfür ettiğini savundu.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine maktulün duvardaki tüfeğe yöneldiğini ileri süren İsmail F, ondan önce davranarak yan tarafındaki baltayı savurduğunu iddia etti.

Taraf avukatlarını dinleyen mahkemeye heyeti, sanık İsmail F'yi "kasten adam öldürmek" suçlamasıyla müebbet hapis cezasına çarptırdı.

İddianamede, sanığın, Hasan Hüseyin Değer'in baltayla kafasına 2 ve başına bir kez vurarak ölümüne sebep olduğu, maktulü olay yerinde bırakarak ticari taksiyle Antalya'ya kaçtığı belirtilmişti.

Sanığın Antalya'ya yakalanarak Kırşehir'e getirildiği bildirilen iddianamede, İsmail F'nin "kasten adam öldürme" suçundan cezalandırılması talep edilmişti.

PARTNERInstagram ile meditasyon yapmak mümkün mü?Instagram ile meditasyon yapmak mümkün mü?
Düğünlerde silah atma olaylarına dikkat çekmek için birlikte nikâh şahidi oldularDüğünlerde silah atma olaylarına dikkat çekmek için birlikte nikâh şahidi oldular
Ankara metrosunda nefes kesen anlar!Ankara metrosunda nefes kesen anlar!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
balta Kırşehir müebbet müebbet hapis cezası

En Çok Okunan Haberler

Perakende devi 25 mağazasını kapatıyor

Perakende devi 25 mağazasını kapatıyor

Hava değişimine gelen asker intihar etti

Hava değişimine gelen asker intihar etti

Bıçaklı saldırıya uğrayan MHP'li belediye başkanı hayatını kaybetti

Bıçaklı saldırıya uğrayan MHP'li belediye başkanı hayatını kaybetti

Çamlıca'daki televizyon kulesine düştü!

Çamlıca'daki televizyon kulesine düştü!

G.Saray'ın transferini Twitter'dan duyurdu!

G.Saray'ın transferini Twitter'dan duyurdu!

Soylu'dan İmamoğlu'na: Bunun da hesabını soramazsın

Soylu'dan İmamoğlu'na: Bunun da hesabını soramazsın

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Abdullah Öcalan'la ilgili flaş gelişme!

Abdullah Öcalan'la ilgili flaş gelişme!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Doğa artık 'parazitörlere' emanet!! Tam 33 milyon tane...

Doğa artık 'parazitörlere' emanet!! Tam 33 milyon tane...

Toplantı halinde basıldılar: Çok sayıda gözaltı var!

Toplantı halinde basıldılar: Çok sayıda gözaltı var!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Lise öğrencisinin korkunç ölümü! Dizideki gibi intihar etmiş

Lise öğrencisinin korkunç ölümü! Dizideki gibi intihar etmiş

Ankara metrosunda nefes kesen anlar!

Ankara metrosunda nefes kesen anlar!

Mecidiyeköy'deki asansör kazası davasında 16 sanık hakkında beraat kararı

Flaş karar! 16 beraat, 9 sanığa 60'ar bin ceza

Sümela Manastırı restorasyonunda en zor görevi onlar gerçekleştirdi

En zor görevi onlar başardı!

Son dakika: İmamoğlu'nun 'borç ve israf' iddiaları üzerine İBB'den flaş açıklama

İmamoğlu'nun 'borç' iddiaları üzerine İBB'den flaş açıklama

Konya'da MHP'li belediye başkanı İhsan Öztoklu'yu kim neden öldürdü?

MHP'li başkanın neden öldürüldüğü ortaya çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.