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Baltalı cinayet sanığına tahrik indirimiyle 11 yıl 8 ay hapis cezası

YAŞAM HABERLERİ  | 07.03.2019 17:11 | Son Güncelleme

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, evine gelerek para isteyen Seçkin Memiş'i (45) başına ve sırtına baltayla vurarak, öldürdüğü iddiasıyla yargılanan Burhan Tutal (44), tahrik indirimiyle 11 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.   Olay, İnegöl’ün Hocaköy Mahallesi'nde 30 Nisan 2018 günü saat 22.30 sıralarında meydana geldi.

Baltalı cinayet sanığına tahrik indirimiyle 11 yıl 8 ay hapis cezası

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA'nın İnegöl ilçesinde, evine gelerek para isteyen Seçkin Memiş'i (45) başına ve sırtına baltayla vurarak, öldürdüğü iddiasıyla yargılanan Burhan Tutal (44), tahrik indirimiyle 11 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Olay, İnegöl’ün Hocaköy Mahallesi'nde 30 Nisan 2018 günü saat 22.30 sıralarında meydana geldi. Seçkin Memiş, çiftçilik yapan Burhan Tutal’ın evine geldi. Kapıda karşılaştığı Tutal'dan para istedi. Tutal, para vermeyi reddedince de ikili arasında kavga çıktı. Burhan Tutal, kapı girişinde duran baltayı alıp, Seçkin Memiş’e vurmaya başladı. Başına ve sırtına aldığı darbeler ile ağır yaralanan Memiş, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi tarafından kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Gözaltına alınan Burhan Tutal, tutuklandı.
'Kasten adam öldürme' suçundan hakkında dava açılan Burhan Tutal, İnegöl Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmada, "Olaydan önce de gelip para istemişti. 100 lira verdim. Ardından yine istedi, yine 100 lira verdim. Benden sürekli para istiyordu. Olay günü kapımı çaldı, kapıyı açtığımda boğazıma sarıldı. Kendimi korumak için kapının girişindeki odun kesmek için kullandığım baltayı alıp, iki kez savurdum. Yere düştü. O sırada, 'Komşular yetişin, gaspçıyı vurdum' dedim. Öldürmek için vurmadım, kendimi savunmak için vurdum" dedi.
Öldürülen Seçkin Memiş'in ağabeyi Vedat Memiş ise sanıktan şikayetçi olduğunu söyledi.
Bugün görülen karar duruşmasında mahkeme, tutuklu sanık Burhan Tutal'a tahrik indirimi uygulayarak, 11 yıl 8 ay hapis cezası verdi.
FOTOĞRAFLI

Baltalı cinayet sanığına tahrik indirimiyle 11 yıl 8 ay hapis cezasıBaltalı cinayet sanığına tahrik indirimiyle 11 yıl 8 ay hapis cezasıBaltalı cinayet sanığına tahrik indirimiyle 11 yıl 8 ay hapis cezasıBaltalı cinayet sanığına tahrik indirimiyle 11 yıl 8 ay hapis cezası

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