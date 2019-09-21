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Baltalı cinayetin zanlısı yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 21.09.2019 09:26 | Son Güncelleme

Van’ın Muradiye ilçesinde 5 yıl önce eşini baltayla öldüren zanlı, jandarmanın operasyonu sonucu kıskıvrak yakalandıVan Valiliğinden yapılan açıklamada, Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından uzun süredir aranan ve "Baltalı katil" olarak da bilinen A.H.’nin, yapılan istihbari çalışmalar neticesinde Muradiye Şehit Mehmetbey Mahallesi’nde arazi üzerinde atıyla kaçmaya çalışırken jandarmanın dikkati sonucu kıskıvrak yakalandığı belirtildi.

Van’ın Muradiye ilçesinde 5 yıl önce eşini baltayla öldüren zanlı, jandarmanın operasyonu sonucu kıskıvrak yakalandı
Van Valiliğinden yapılan açıklamada, Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından uzun süredir aranan ve "Baltalı katil" olarak da bilinen A.H.’nin, yapılan istihbari çalışmalar neticesinde Muradiye Şehit Mehmetbey Mahallesi’nde arazi üzerinde atıyla kaçmaya çalışırken jandarmanın dikkati sonucu kıskıvrak yakalandığı belirtildi. 1990 yılında adam öldürmekten 16 yıl hapis yattıktan sonra kendinden 37 yaş küçük A.H. ile evlenen ve 2014 yılında da eşini balta ile öldüren A.H.’nin yapılan üst aramasında ruhsatsız tabanca ile tabancaya ait 22 adet mermi ve atın eyer bölümünde Kalaşnikof marka uzun namlulu silah ve silaha ait çok sayıda mermi ele geçirildi.

Jandarma ekipleri Kıbrıs gazisine verdiği sözü tuttu
Kıbrıs gazisi A.A.’nın, kısa süre önce kızı A.H.’nin katilinin bulunması için Van İl Jandarma Komutanlığına bağlı Muradiye İlçe Jandarma Komutanlığına müracaat ettiği belirtildi. Jandarma ekipleri de Kıbrıs gazisine verdikleri söz sonrası zanlıyı kaçmaya çalışırken kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı.

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