Baltalı ‘park yeri’ kavgasında sanıklar hakim karşısına çıktı

Avcılar’da park yeri meselesi nedeniyle çıkan tartışmanın balta ile kavgaya dönüşmesine ilişkin olayın davasının görülmesine başlandı. Duruşmada baltayla komşularına saldırdığı iddia edilen sanıklar yaralama ya da öldürme kastıyla hareket etmediklerini söyleyerek tahliyelerini talep etti. Mahkeme ara kararında sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek olay anına ilişkin görüntülerin bilirkişi tarafından incelenmesine hükmetti.

Avcılar Yeşilkent Mahallesi’nde 18 Ekim 2020’de Mesut, Cemal ve Murat Özçelik park yeri meselesi nedeniyle komşuları ile tartışmaya başlamıştı. Kavgaya dönen tartışmada Özçelik ailesi komşuları Asiye, Mevlüt ile Atakan Çakır’a balta ve sopalarla saldırmıştı.

Olaya ilişkin Bakırköy 15. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen ilk duruşmada tutuklu sanıklar Cemal, Murat ve Mesut Özçelik hazır bulundu. Duruşmaya müşteki Mevlüt Çakır ile tanıklar ve taraf avukatları da katıldı.

“İşimizde gücümüzde insanlarız, istemeyerek bu olay yaşandı”

Duruşmada savunması sorulan sanık Mesut Özçelik olay tarihinden önce müşteki ve ailesinin evlerinin önüne park etmesinden dolayı aralarında sorun olduğunu söyleyerek “Kendilerine bizim binanın garaj girişinin önüne park etmemelerini söylediğimiz için bize husumet besliyorlardı. Hatta annemin ayağına çarpıp kırdılar, kız kardeşimin de kolunu çıkardılar. Biz bu eylemleri nedeniyle şikayetçi olduk ceza aldılar. Bize daha çok husumet beslemeye başladılar. Bu nedenle daha fazla sorun yaşamamak için o binadan taşındık. Biz taşındığımız binadaki garajı depo olarak kullanmaya devam ediyorduk. Olay tarihinde kardeşlerim ile birlikte memleketimizden gelen kışlık eşyalarımızı bırakmak için garaja gittiğimizde garajın önünde müşteki Mevlüt Çakır’ın aracı park halindeydi. Bir süre bekledik ve kornaya bastık. Şikayetçinin eniştesi dışarı çıktı ‘bekleyin şerefsizler ne kornaya basıyorsunuz’ dedi. Arkasından Mevlüt Çakır çıktı ve elinde bıçak vardı. Murat Ünlü isimli eniştelerinin elinde de demir sopa vardı. Mevlüt Çakır’ın abim Murat’ın kafasına taş ile vurmak üzere olduğunu gördüm. Ben olay yerinden bulduğum tahtayı alarak Mevlüt Çakır’ın elindeki taşa doğru hamle yaptım ancak kafasına geldi. Biz bunun üzerine eylemimize son verip olay yerinden uzaklaştık. Ardından polisler ile birlikte karakola gittik. Biz işimizde gücümüzde insanlarız. İstemeyerek bu olay yaşandı. Ailemizin geçimini biz tutuklu 3 kardeş sağlıyoruz. Çocuğum lösemi hastasıdır. Tahliyemi talep ediyorum” dedi.

Sanık Murat Özçelik ise ailecek mağdur olduklarını söyleyerek tahliyelerini istedi.