Baltalı Sürücü Adliyeye Sevkedildi

Cengiz ÇOBAN-İSTANBUL, (DHA) TEM Otoyolu'nda trafikte tartıştığı kamyonet sürücüsüne camdan çıkardığı baltayla saldırmaya çalışarak hem kendi canını, hem de trafiktekilerin hayatını tehlikeye atan sürücü M.O işlemlerin ardından adliyeye sevkedildi. TEM Otoyolu Elmalı mevkiinde geçtiğimiz gün yaşanan olayda aracıyla ilerleyen M.O. kamyonet sürücüsüyle tartışmıştı. Hızını alamayan M.O., seyir halindeyken aracından çıkardığı balta ile kamyonete art arda darbeler vurmuştu. Olayın medyaya yansımasının ardından harekete geçen polis ekipleri baltalı saldırgan M.O.’yu yakaladı. Yakalanan şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından Anadolu Adliyesine sevk edildi.

