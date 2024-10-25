Baltasını alıp sokağa fırladı! İstanbul'da gece gece sokak ortasında saldırı anları kamerada

Gece vakti baltalı saldırı İstanbul'un Fatih ilçesinde gerçekleşti. Kızının istismar edildiği iddiasına öfkelenen baba İlker Demirdöven'in baltayla saldırdığı K.İ.Y. olay yerinden kaçtı.

KIZINDAN İSTİSMAR EDİLDİĞİNİ DUYDU

Olay, dün gece saatlerinde Fatih Kocamustafapaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 17 yaşındaki H.N.D., 28 yaşındaki erkek arkadaşının geçtiğimiz günlerde kendisini istismar ettiğini babası İ.D'ye anlattı.

SOKAKTAN GEÇERKEN GÖRÜNCE BALTAYLA İNDİ

Kızının söylemleri üzerine İ.D., motosikletle yaşadıkları sokaktan geçen K.İ.Y.'yi gördü. Baba İ.D. evden aldığı baltayla şüpheliye saldırmaya çalıştı.

Balta darbelerinden kurtulan K.İ.Y. olay yerinden yaya şekilde kaçarken, baba İ.D. motosiklete zarar verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri H.N.D ve baba İ.D.'yi ifadelerine başvurmak üzere emniyete götürdü.

GÖZALTINA ALINDI

Ekipler daha sonra yaptıkları çalışmanın ardından istismar iddiası üzerine K.İ.Y.'yi gözaltına aldı. Tarafların ifadelerinin alınmasının ardından her iki taraf da birbirinden şikayetçi olurken ekiplerin konuyla ilgili çalışması devam ediyor.

Mahalle sakinlerinden Emre Can, "Ben buradan geçiyordum. Bir baktım adamın biri yerde motoru parçalıyordu. Neden saldırdığını tam olarak bilmiyorum ama duyduğum kadarıyla kızın babası kızı erkek arkadaşıyla görüyor o yüzden saldırıyor" dedi.

(DHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır