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Baltayla gelip İlke'nin parmaklarını kopardı! Verilen cezaya tepki gösterdi: Benim hayatım karardı

18.11.2022 10:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın'da eski eşi İsmail Demirci'nin baltalı saldırısında 5 parmağı kopan İlke Kuleli, 18 yıl hapis cezasının az olduğunu söyledi. Kuleli, "Çok zorlu süreçlerden geçtim hala daha tedavilerim sürüyor. Sol elimi biraz kullanabiliyorum fakat sağ elimi hiç kullanamıyorum. Benim hayatım karardı, onunki de kararsın istiyorum. Yaşadıklarımın daha fazlasını yaşasın, istiyorum'' ifadelerini kullandı.

Baltayla gelip İlke'nin parmaklarını kopardı! Verilen cezaya tepki gösterdi: Benim hayatım karardı

Aydın'ın İncirliova ilçesinde, 2 çocuk annesi İlke Kuleli, 9 yıllık eşi minibüs şoförü İsmail Demirci'den şiddetli geçimsizlik nedeniyle 1 yıl süren davadan sonra 27 Ocak'ta Aydın 1'inci Aile Mahkemesi'nde boşandı. Mahkeme, biri 9 diğeri 10 yaşındaki çocukların velayetini annelerine verdi. Dava sürecinde eşini sürekli rahatsız ettiği gerekçesiyle hakkında 3 kez uzaklaştırma kararı verilen İsmail Demirci, boşanmalarının ardından da peşini bırakmadı. Boşandıktan 4 gün sonra eski eşinin kasiyer olarak çalıştığı markete giden Demirci, baltayla saldırdı. İçerideki müşteriler panikle kaçışırken, Kuleli'nin balta isabet eden sağ elinin 1, sol elinin ise 4 parmağı koptu. Çevredekiler, kadını marketten çıkarıp, ölümden kurtardı. Polis ekiplerince gözaltına alınan Demirci ise ifadesinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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DAVA SONUÇLANDI, 18 YIL HAPİS VERİLDİ

Ambulansla Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan İlke Kuleli, ilk müdahalenin ardından Denizli Pamukkale Üniversitesi Mikro Cerrahi Servisi'ne sevk edildi. Demirci'nin kopan sol elinin 4 parmağı, 6 saat süren ameliyatla yerine dikildi. Kuleli'nin sağ elinin kopan serçe parmağı ise kurtarılamadı. Soruşturmanın ardından İsmail Demirci hakkında 'tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle Aydın 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. 15 Kasım'da görülen karar duruşmasında tutuklu sanık Demirci'ye, indirimsiz 18 yıl hapis cezası verildi.

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'EN AĞIR CEZAYI ALMASINI İSTİYORUM'

İlke Kuleli ise İsmail Demirci'ye verilen cezayı az bulduğunu belirterek, avukatı aracılığıyla üst mahkemeye itirazda bulunacağını söyledi. Demirci'ye en ağır cezanın verilmesini isteyen Kuleli, "Olay, tasarlanmış bir şekildeydi ama 18 yıl hapis cezası aldı. Hiçbir şekilde indirim de yapılmadı ama daha fazlasını bekliyorduk. Olayın üzerinden yaklaşık 10 ay geçti. Bu sürede, tedavim için sürekli Denizli Pamukkale Üniversitesi ve Aydın Adnan Menderes Üniversitesi'ne gidip, geldim. Her hafta hastane yollarındaydım. Çocuklarıma zaman ayıramadım. Çünkü önce kendi sağlığımı düşünmek zorundaydım. Psikolojik olarak güçlü durmak zorundaydım. 2 çocuğum var. Onlar için kendimi psikolojik olarak hiç bırakmadım. Kendimi bıraksaydım asla toparlanamazdım. Çocuklarım için her zaman güçlü durmak zorundayım. Her şeye ve herkese rağmen yaşamak güzeldi. Bu süreçte çocuklarımla hayatıma devam etmeye çalışıyorum. Çok zorlu süreçlerden geçtim hala daha tedavilerim sürüyor. Sol elimi biraz kullanabiliyorum fakat sağ elimi hiç kullanamıyorum. 5 Ekim'de 3'üncü operasyonu geçirdim. Birkaç ameliyat daha geçiririm, diye düşünüyorum" dedi.

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'HAYATIM KARARDI, ONUNKİ DE KARARSIN'

Kendisine atılan iftira ve iddiaları ispatladığını belirten Kuleli, "Bir kadın olarak bunları burada anlatmaktan utanıyorum. Uygunsuz saatlerde 186 kez telefonla konuşmalarım olduğu söylendi. Evet, arkadaşım G.Ç.'nin telefon hattı babasının üzerine kayıtlı olduğu için arkadaşımla konuşuyordum, bunu da ispatladım. HTS kayıtlarında herhangi bir şey çıkmadı. Bu iddia, ceza indirimi alması için yapılan bir durumdu. Zaten hakim de indirim vermedi. Benim hayatım karardı, onunki de kararsın istiyorum. Yaşadıklarımın daha fazlasını yaşasın, istiyorum" diye konuştu.

(DHA)


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