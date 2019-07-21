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Baltayla öldürüp, varilde yakma cinayetinde gelinler de gözaltında

YAŞAM HABERLERİ  | 21.07.2019 15:38 | Son Güncelleme

GİRESUN'da, kendisine sözlü tacizde bulunduğunu iddia ettiği Sadık Şenel'i (69) baltayla öldürüp, üzerine kolonya dökerek varilin içinde yaktığını söyleyen F.Ş.

Baltayla öldürüp, varilde yakma cinayetinde gelinler de gözaltında

Haluk ŞENTÜRK/GİRESUN, (DHA)- GİRESUN'da, kendisine sözlü tacizde bulunduğunu iddia ettiği Sadık Şenel'i (69) baltayla öldürüp, üzerine kolonya dökerek varilin içinde yaktığını söyleyen F.Ş. (65) ve iki oğlunun ardından, gelinleri N.Ş. ve A.Ş. de gözaltına alındı. Şüphelilerin sorguları sürerken, ekipler, cesedin ayrı yere gömülen baş kısmını arıyor.
Giresun'da, merkeze bağlı Boztekke köyünde oturan Sadık Şenel, geçen hafta çıktığı evine geri dönmedi. Yakınlarının ihbarı üzerine jandarma, AFAD ve AKUT ekipleri arama çalışması başlattı. Ekipler, Ayaroğlu Mahallesi'nde dün sabah saatlerinde fındık bahçesinde yanmış ve parçalanmış erkek cesedi buldu. Çalışma başlatan ekipler, cesedin Sadık Şenel'e ait olduğunu belirledi. Olayın ardından jandarma, bahçe sahipleri F.Ş. ile oğulları A.Ş. ve Y.Ş.'yi gözaltına aldı.
F.Ş. ifadesinde Sadık Şenel’i kendisinin öldürdüğünü itiraf etti. F.Ş., dul olduğunu ve bunu bilen Sadık Şenel'in kendisini sürekli sözle taciz ettiğini ileri sürdü. F.Ş., Sadık Şenel'i baltayla öldürdüğünü, kolonya dökerek cesedini varilin içinde yaktığını söyledi.
GELİNLER DE GÖZALTINDA
Anne ve iki oğlunun jandarmadaki sorguları sürerken, ailenin gelinleri N.Ş. ve A.Ş. de gözaltına alındı. Aile üyeleri çapraz sorguya alınarak, olayın aydınlatılmaya çalışıldığı öğrenildi. Şüphelilerin sorgularının ardından adliyeye sevk edilmeleri bekleniyor.
Öte yandan, farklı yere gömüldüğü belirlenen cesedin baş kısmı için jandarmanın arama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

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