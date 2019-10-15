HABER

Baltayla soyguna kalkışan şüpheli yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 15.10.2019 10:40 | Son Güncelleme

 KOCAELİ’nin Darıca ilçesinde bir markete girerek baltayla soygun yapmaya çalışan, kendisine engel olmak isteyen iş yeri sahibiyle çıkan boğuşma sırasında kaçan F.K.

Baltayla soyguna kalkışan şüpheli yakalandı

Erol POLAT/DARICA(Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ’nin Darıca ilçesinde bir markete girerek baltayla soygun yapmaya çalışan, kendisine engel olmak isteyen iş yeri sahibiyle çıkan boğuşma sırasında kaçan F.K. (20), yakalandı.
Olay, geçen hafta Perşembe günü gece saatlerinde, Darıca Osmangazi Mahallesi Lokman Hekim Caddesi’ndeki bir markette meydana geldi. Markete giren F.K. (20), yanında getirdiği çantadan çıkardığı baltayı iş yeri sahibine doğru kaldırarak raftaki sigara ve kasadaki paraları çantaya doldurmasını istedi. Marketi kapatmak üzereyken karşılaştığı soyguncunun isteğini yerine getirmeyen işyeri sahibi, F.K.’ye müdahale etti. Boğuşmanın ardından F.K. marketten çıkarak kaçtı.
İhbar üzerine olay yerine gelen Darıca Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, yaptıkları çalışmaların ardından çevredeki kamera görüntülerini incelemeye aldı. Eşkali belirlenen F.K., önceki gün Osmangazi Mahallesi’nde gezdiği sırada yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen F.K., çıkarıldığı mahkeme tarafından ev hapsine çarptırıldı.

FOTOĞRAFLI

Baltayla soyguna kalkışan şüpheli yakalandı

İçinde 70'e yakın vitamin var! Vücutta dengesiz ne varsa düzenliyorİçinde 70'e yakın vitamin var! Vücutta dengesiz ne varsa düzenliyor
Nevşehir'de otomobilin çarptığı Yasemin, öldüNevşehir'de otomobilin çarptığı Yasemin, öldü
Bağ evi hırsızları jandarmadan kaçamadıBağ evi hırsızları jandarmadan kaçamadı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

ABD'den skandal Türkiye kararı!

ABD'den skandal Türkiye kararı!

HDP'li belediye başkanları gözaltına alındı

HDP'li belediye başkanları gözaltına alındı

Merih Demiral'ın hareketi sosyal medyayı salladı

Merih Demiral'ın hareketi sosyal medyayı salladı

Şenol Güneş'ten Trump ve Macron'a gönderme

Şenol Güneş'ten Trump ve Macron'a gönderme

İngiltere'den Türkiye'ye şaşırtan destek!

İngiltere'den Türkiye'ye şaşırtan destek!

New York Times'tan flaş İncirlik iddiası

New York Times'tan flaş İncirlik iddiası

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Afyonkarahisar’da kadın cesedi bulundu

Afyonkarahisar’da kadın cesedi bulundu

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Facia! Metrelerce yüksekten fırladılar

Facia! Metrelerce yüksekten fırladılar

Ankara’da 'kardeşini camdan aşağı atarak öldürdü' iddiası

Ankara’da 'kardeşini camdan aşağı atarak öldürdü' iddiası

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Freni boşalan TIR'ın şoförü kendisini dışarı atarak kurtuldu

Freni boşalan TIR'ın şoförü kendisini dışarı atarak kurtuldu

Ormandan topladıkları mantarı yiyen 10 kişi, hastanelik oldu

Mantarlı akşam yemeği kabusa döndü!

İstanbul’da Barış Pınarı Harekatı’na destek konvoyu

İstanbul’da Barış Pınarı Harekatı’na destek konvoyu

Beylikdüzü’nde TIR devrildi

Beylikdüzü’nde TIR devrildi

Arazi kavgasında 6 kişiyi öldüren cinayet zanlılarından 1'i yakalandı

Katliam yapmışlardı! 5 ay sonra yakalandı

Servis minibüsü park halindeki tıra çarptı: 4 yaralı

Servis minibüsü park halindeki tıra çarptı: 4 yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.