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Baltık Denizi’nde kayıp olan 2 mürettebattan 1’i ölü bulundu

13.12.2021 21:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Baltık Denizi’nde iki kargo gemisinin çarpışması sonucu kaybolan 2 mürettebattan 1’inin cansız bedenine ulaşıldı. İsveç Savcılığı, kazayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 3 kişiyi gözaltına aldı.

Baltık Denizi’nde kayıp olan 2 mürettebattan 1’i ölü bulundu

Baltık Denizi’nde Danimarka’nın Bornholm Adası ile İsveç’in güneyindeki Ystad şehri arasında dün gece yoğun sis nedeniyle GMT 02.30’da 55 metrelik Karin Hoj adlı kargo gemisi ile 90 metrelik Scot Carrier kargo gemisi çarpışmıştı. İki mürettebatı bulunan Karin Hoj alabora olmuş, mürettebat için arama kurtarma çalışması başlatılmıştı.

İsveç Denizcilik İdaresi (SMA) ve polis tarafından yapılan açıklamada, kayıp olan Danimarkalı mürettebattan 1’inin alabora olan geminin gövdesinde cansız halde bulunduğu ifade edilerek, kayıp olan diğer mürettebat için arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği aktarıldı.

SMA, Danimarka gemisinde kargo bulunmadığını ve İngiliz gemisinin ne taşıdığının belirsiz olduğunu aktardı. Karin Hoj’un İsveç’teki Sodertalje’den güney Danimarka’daki Nykobing Falster’a, Scot Carrier’in ise İskoçya’nın doğu kıyısındaki Montrose’a gittiği belirtildi.

3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

İsveç Savcılığı tarafından kazayla ilgili deniz trafiğinde ağır ihmal ve ihmal yoluyla ölüme neden olma gibi birkaç suçtan ön soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında 1 İngiliz ve 2 Hırvat gözaltına alınırken, soruşturmayla ilgili daha fazla ayrıntı verilmedi.

Danimarka Savunma Ortak Operasyon Merkezi (JOC) tarafından yapılan açıklamada, kaza anında olayların hızla geliştiği ifade edilerek, Karin Hoj’un iki kişilik mürettebatı tarafından cankurtaran botları veya diğer acil durum ekipmanlarının kullanıldığına dair herhangi bir işaret bulunmadığı ifade edildi.

Öte yandan İngiliz bandıralı Scot Carrier kargo gemisinde herhangi bir işlevsel sorunun bulunmadığı ve mürettebatın da güvende olduğu bildirilmişti. (İHA)

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Danimarka
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