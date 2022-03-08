Baltık Gezisini Tamamlayan Blinken Paris’e Gidiyor

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Rusya'nın Ukrayna ile savaşı sürerken, üç Baltık ülkesine yaptığı kısa turu Estonya’da tamamladı. Ziyaretler, eski Sovyet cumhuriyetlerine NATO'nun güvenliklerini garanti edeceğine dair güvence vermeyi amaçlıyordu.

Blinken, hem Litvanya hem de Letonya’nın, endişe yaratan olası bir Rus müdahalesini caydırmak için daha fazla ABD ve NATO askeri varlığı için taleplerini dinledikten bir gün sonra, Estonya’nın başkenti Tallinn'de üst düzey yetkililerle biraraya geldi.

"Kolektif gücümüzün tüm gücüyle NATO topraklarının her santimini savunacağız" diyen Blinken, ABD ve diğer müttefiklerin, ittifakın Baltık ülkelerinin de bulunduğu doğu kanadı üyelerindeki varlıklarını zaten arttırdıklarını kaydetti.

Estonya Başbakanı Kaja Kallas da Blinken'ı Baltıklar'da "kalıcı ve anlamlı" bir NATO konuşlandırması oluşturulmasını desteklemeye çağırdı. Kallas, Rusya'yı "acı çektiren çok saldırgan bir komşu" ve Ukrayna'daki eylemlerinden dolayı cezalandırılması gereken bir ülke olarak nitelendirdi.

Estonya Başbakanı, "Putin'in savaş makinesi felç olana kadar" yaptırımların, kripto para birimi, petrol ve deniz limanlarına genişletilmesi gerektiğini ve Rusya'nın özgür dünyadan tamamen izole edilmesi gerektiğini söyledi.

Ukrayna'daki savaş şiddetlenirken, üç Baltık ülkesinin liderleri, Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin'in şu anda Batı ile müttefik veya başka bir şekilde bağlantılı olan eski Sovyet bloğu ülkeleri konusundaki niyetleri hakkında ciddi endişelerini dile getiriyorlar.

Letonya Dışişleri Bakanı Edgars Rinkevics Pazartesi günü Riga'da yaptığı açıklamada, "Artık Putin'in Rusya'sı hakkında hiçbir yanılsamamız yok. Rusya'nın politikasını değiştirebileceğini varsaymak için gerçekten iyi bir neden görmüyoruz" demişti.

Rinkevics, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin Baltık ülkelerinin özellikle hava ve kıyı savunmalarını güçlendirme ihtiyacını gösterdiğini ve Letonya'nın NATO ile güvenlik işbirliğinin "daha verimli" olmasını istediğini kaydetmişti.

Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanes Nauseda da, Vilnius’ta Blinken'a caydırıcılık politikasının artık yeterli olmadığını ve artık "ileri savunmaya" ihtiyaç olduğunu söylemiş, “Putin durdurulmazsa Ukrayna ile sınırlı kalmaz” öngörüsünde bulunmuştu.

Sovyetler Birliği dönemi yönetiminin hatıraları Baltık'ta hala taze ve geçen ay Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinden bu yana ABD ek destek sözü verirken NATO da doğu kanadındaki müttefiklerinde askeri varlığını arttırmak için hızla harekete geçti.

Üç Baltık ülkesinde de Ukrayna'nın Rus işgaline karşı direnişine verilen destek, birçok işyerinde, evlerde, kamu binalarında ve otobüslerde Ukrayna bayrakları ve diğer dayanışma işaretleri ile kendini gösteriyor.

Blinken, Putin ile Ukrayna hakkında yaptığı son görüşmeleri ve Rus lideri çatışmayı sona erdirmeye ikna etme çabalarını görüşmek üzere Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüşmek üzere Salı günü Tallinn'den Paris'e geçecek.

