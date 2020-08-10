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Baltimore'da Doğalgaz Patlaması

10.08.2020 19:24 | Son Güncelleme

ABD’de başkent Washington’a komşu Maryland eyaletinin Baltimore kentinde meydana gelen büyük bir patlama üç binanın yıkılmasına neden oldu. Baltimore itfaiyesi bir kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi

Baltimore'da Doğalgaz Patlaması

ABD’de başkent Washington’a komşu Maryland eyaletinin Baltimore kentinde meydana gelen büyük bir patlama üç binanın yıkılmasına neden oldu. Baltimore itfaiyesi bir kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Baltimore itfaiyesi Twitter’dan yaptığı açıklamada Labyrinth ve Reisterstown caddelerinin kesişiminde büyük bir doğalgaz patlaması meydana geldiğini kaydetti. Patlamanın üç evi etkilediği belirtilen açıklamada bir kadının hayatını kaybettiği, iki kişininse hastaneye kaldırıldığı ve durumlarının ciddi olduğu belirtildi.

İtfaiyeciler Birliği tarafından yapılan Twitter açıklamasındaysa özel arama ekiplerinin olay yerine gittiği belirtildi. Açıklamaya göre en az bir kişinin daha enkaz altında kaldığı sanılıyor.

İtfaiye ekipleri patlamanın ardından enkazın fotoğraflarını paylaştı.

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