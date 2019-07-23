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Balya makinesi alev aldı, 25 dönümlük arazi kül oldu

YAŞAM HABERLERİ  | 23.07.2019 18:08 | Son Güncelleme

Isparta’nın Sütçüler ilçesinde saman yapan balya makinesinin sıkışarak alev alması sonucu çıkan yangında yaklaşık 25 dönümlük hububat arazisi küle döndü.Olay, saat 16.00 sıralarında Sütçüler ilçesine bağlı Çobanisa köyünde meydana geldi.

Isparta’nın Sütçüler ilçesinde saman yapan balya makinesinin sıkışarak alev alması sonucu çıkan yangında yaklaşık 25 dönümlük hububat arazisi küle döndü.
Olay, saat 16.00 sıralarında Sütçüler ilçesine bağlı Çobanisa köyünde meydana geldi. İddiaya göre, hububat ekili arazide saman balyası yapan makine sıkışarak birden bire alev aldı. Makineden sıçrayan alevler, dönümlerce hububat ekili araziye sıçrayınca yangın çıktı. Yangına, ilk olarak köylüler traktörlerine bağladıkları su tankerleri ile müdahale ederken, durumun haber verilmesi üzerine bölgeye Sütçüler Belediyesi İtfaiyesi ve Orman İşletme Müdürlüğü’nden de yangın söndürme ekipleri sevk edildi. Yangında, çoğunluğu buğday ve arpa ekili olduğu belirtilen hububat ekili yaklaşık 25 dönümlük arazi zarar gördü.
Yangın, ekiplerin müdahaleleri sonucu yaklaşık 1 saatte güçlükle kontrol altına alınabilirken, olayda tonlarca tahıl da yandı. Bölgede, soğutma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

Balya makinesi alev aldı, 25 dönümlük arazi kül oldu

Balya makinesi alev aldı, 25 dönümlük arazi kül oldu

Balya makinesi alev aldı, 25 dönümlük arazi kül oldu

Balya makinesi alev aldı, 25 dönümlük arazi kül oldu

Balya makinesi alev aldı, 25 dönümlük arazi kül oldu

Balya makinesi alev aldı, 25 dönümlük arazi kül oldu

Balya makinesi alev aldı, 25 dönümlük arazi kül oldu

Balya makinesi alev aldı, 25 dönümlük arazi kül oldu

Balya makinesi alev aldı, 25 dönümlük arazi kül oldu

Balya makinesi alev aldı, 25 dönümlük arazi kül oldu

Balya makinesi alev aldı, 25 dönümlük arazi kül oldu

Balya makinesi alev aldı, 25 dönümlük arazi kül oldu

Balya makinesi alev aldı, 25 dönümlük arazi kül oldu
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