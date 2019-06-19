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“Balyoz darbe planı” davası hakimi hakkında karar 1 Temmuz’a kaldı

YAŞAM HABERLERİ  | 19.06.2019 17:51 | Son Güncelleme

FETÖ’nün 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin yürütülen soruşturmanın ardından hakkında dava açılan, terör örgütünün kumpası “balyoz darbe planı” davasının hakimi, eski İstanbul 10.

FETÖ’nün 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin yürütülen soruşturmanın ardından hakkında dava açılan, terör örgütünün kumpası “balyoz darbe planı” davasının hakimi, eski İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Ömer Diken’in tutuklu olarak yargılandığı davada, mahkeme heyeti Diken’e karar öncesi savunma yapması için ek süre verdi.
Fethullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında hakkında dava açılan “Balyoz darbe planı davası” hakimi, eski İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Ömer Diken’in yargılanmasına devam edildi.
İzmir 16. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuklu sanık Diken ve avukatı hazır bulundu. Duruşma savcısı, Ömer Diken’in örgütün hiyerarşik yapısında yer aldığı, kendi iradesini örgütün iradesine terk ederek faaliyetlerde bulunduğu gerekçesiyle “silahlı terör örgütü üyesi olmak” suçundan 15 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması ve tutukluluk halinin devamına karar verilmesi yönündeki esasa ilişkin mütalaasını tekrar etti.
Mütalaanın ardından söz alan sanık Ömer Diken, bin 63 günden beri tutuklu olduğunu ve tek sanıklı dosyada herhangi bir karışıklık olmamasına rağmen uzun süreli tutukluluğunun Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına uymadığını ileri sürdü. Diken, tahliye talebinde bulunurken, avukatı ise esasa yönelik savunma için ek süre istedi.
Mahkeme heyeti, tutukluluk halinin devamına karar verdiği sanık Diken ve avukatına savunma için ek süre vererek duruşmayı 1 Temmuz 2019’a erteledi.

Olay
FETÖ’nün darbe girişimine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, “Balyoz darbe planı” davasına bakan eski İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Diken, 17 Temmuz 2016’da Uşak’ta yakalandı. Cumhuriyet Savcısı, tutuklu sanık Diken hakkında “terör örgütü üyesi olmak” suçlamasıyla 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açtı.

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