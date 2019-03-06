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"Balyoz davası" hakimi Asan'a hapis cezası

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.03.2019 17:11 | Son Güncelleme

İstanbul hakimiyken FETÖ'nün kumpas davalarından olduğu ortaya çıkan Balyoz planı davasında sanıkların tutuklanmasına karar veren eski Yargıtay üyesi İdris Asan, FETÖ üyeliği suçundan 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı

İstanbul hakimiyken Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) kumpas davalarından olduğu ortaya çıkan Balyoz planı davasında sanıkların tutuklanmasına karar veren eski Yargıtay üyesi İdris Asan'a, FETÖ üyeliği suçundan 8 yıl 9 ay hapis cezası verildi.

FETÖ'nün darbe girişimi sonrası meslekten ihraç edilen ve tutuklanan Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay ile Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) üyelerinin yargılanmasına devam edildi.

Yargıtay 9. Ceza Dairesince Yargıtay Genel Kurul Salonunda görülen duruşmaya, tutuklu sanık eski Yargıtay üyesi İdris Asan ve avukatı katıldı.

Esas hakkındaki savunmasını yapması için söz verilen Asan, hakkındaki suçlamaları reddetti.

Örgüt içinde dini hassasiyetleri nedeniyle yer aldığını ve pişman olduğunu dile getiren Asan, eski Yargıtay üyesi Resul Çakır tarafından telefonuna ByLock yüklendiğini anlattı.

Asan, tahliyesine ve beraatine karar verilmesini istedi.

- Karar

Aranın ardından toplanan heyet tarafından alınan karar, Yargıtay 9. Ceza Dairesi Başkanı Burhan Karaloğlu tarafından okundu.

Karara göre, sanık Asan'ın "FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak" suçunun sabit görülmesi nedeniyle sanığa örgüt üyeliği suçundan Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 314/2. maddesi gereğince alt sınırdan uzaklaşarak 7 yıl hapis cezası verildi.

Terör suçlarında cezanın yarı oranında artırılmasını öngören 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nun 5/1 maddeleri uyarınca sanığa verilen ceza yarı oranında artırılarak 10 yıl 6 aya çıkarıldı.

Sanığın duruşmalardaki iyi hali göz önünde bulundurularak TCK'nin 62. maddesi uyarınca cezasında altıda bir oranında indirim yapıldı ve cezası 8 yıl 9 aya indirildi. Sanık Asan'ın tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Karara karşı temyiz yoluna başvurulabiliyor. Temyiz istemini, Yargıtay Ceza Genel Kurulu görüşecek.

- Kumpas davası sanıkları şikayetçi olmuştu

İstanbul hakimliği döneminde Balyoz planı davasında bazı sanıkların tahliye taleplerini reddeden, davanın sanıklarından eski Albay Dursun Çiçek hakkında nöbetçi hakim olarak ikinci kez tutuklama kararı veren İdris Asan, 2010 anayasa değişikliğinin ardından yapısı değiştirilen HSYK tarafından 2011'de Yargıtay'a üye seçilmişti.

Ergenekon, Balyoz, İrticayla ile Mücadele Eylem Planı, Poyrazköy gibi davalarda yargılanan sanıklar, tutuklama ve tutuklamaya yapılan itirazlarla ilgili gerekçesiz kararlar veren hakimlerin Ceza Muhakemesi Kanunu'na aykırı davrandıklarını öne sürerek bu hakimler aleyhine ayrı ayrı tazminat davası açmışlardı.

Dava açılan hakimler arasında İdris Asan da bulunuyordu.

Balyoz planı davası kapsamında 20 yıl hapis cezasına çarptırılan eski 1. Ordu Komutanı emekli Orgeneral Çetin Doğan, 2013'te Balyoz planı soruşturmasında görev alan emniyet görevlileri, İdris Asan'ın da arasında bulunduğu savcı ve hakimler hakkında, kendisine kumpas kurulduğu iddiasıyla şikayetçi olmuştu.

Hakimler ve Savcılar Kurulu da aralarında İdris Asan'ın da bulunduğu Balyoz davasının soruşturma ve kovuşturma aşamasında görev alan 50 hakim ve savcı hakkında kovuşturma izni vermişti.

Asan, bu suçtan da yargılanacak.

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