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"Balyoz davası" hakiminin FETÖ'den yargılandığı dava

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.04.2019 17:39 | Son Güncelleme

FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında, "Balyoz darbe planı davası" hakimi, eski İstanbul 10'uncu Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Ömer Diken'in 15 yıla kadar hapsi istendi

İZMİR (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında hakkında dava açılan "Balyoz darbe planı davası" hakimi, eski İstanbul 10'uncu Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Ömer Diken'in 15 yıla kadar hapsi talep edildi.

İzmir 16'ncı Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuklu sanık Diken ve avukatı hazır bulundu.

Duruşma savcısı, tanık ifadeleri, HTS kayıtları ve dosyadaki somut delilleri göz önünde bulundurarak, Ömer Diken'in örgütün hiyerarşik yapısında yer aldığı, kendi iradesini örgütün iradesine terk ederek faaliyetlerde bulunduğu gerekçesiyle "Silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması ve tutukluluk halinin devamına karar verilmesi yönünde esasa ilişkin mütalaa verdi.

Diken, 1005 günden beri tutuklu olduğunu belirterek, tek sanıklı dosyada herhangi bir karışıklık olmamasına rağmen uzun süreli tutukluluğunun Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararlarına uymadığını savundu.

Tahliye talebinde bulunan sanık Diken ile avukatı, esasa ilişkin savunma yapabilmek için süre talep etti.

Mahkeme heyeti, Ömer Diken'in tutukluluk halinin devamına, ayrıca sanık ve avukatının süre talebinin kabulüne karar vererek duruşmayı erteledi.

FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, Balyoz davasına bakan eski İstanbul 10'uncu Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Diken, 17 Temmuz 2016'da Uşak'ta yakalanmıştı.

Cumhuriyet savcısı, tutuklu sanık Diken hakkında "terör örgütü üyesi olmak" suçlamasıyla 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açmıştı.

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